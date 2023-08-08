收藏文章

立秋已到，靜待處暑。古時，立秋到來標誌著夏收秋種的開始，人們開始收割夏天種植的莊稼，準備迎接秋收豐收。立秋到處暑爲止，又俗稱「秋老虎」，即表示炎夏逝去，進入乾燥的秋季，卻又見暑熱氣候，燥熱傷人，消津耗液，如同老虎，凶猛異常。

然而，註冊中醫師張立彤指，由於全球溫度逐漸上升，即使入秋後，夏季暑熱仍遺留於秋日，甚至比夏日酷暑更甚。因此在初秋更要注意以夏季濕溫為因的疾患，以及其他胃腸道傳染病的發生，更要預防秋日「中暑」。飲食調養應以「清潤」為上，以清熱潤燥、養陰潤肺為原則。

清肺潤燥防「外燥」

初秋尚有夏季餘熱，燥熱結合，侵害人體，致人「溫燥」，使人產生口渴、咽乾、鼻燥、乾咳無痰等症狀。深秋天氣漸涼，接近冬季，則燥邪易與寒邪結合侵害人體，多致人「涼燥」，主要表現為鼻塞咽乾、口唇乾燥、咳嗽少痰等症狀。整個秋季主要為燥邪對人的影響，致人燥傷，應注意養陰氣，避免耗津傷陰。

滋陰生津防「內燥」

秋天氣候乾燥，容易傷人「津液」，津傷化燥轉成「內燥」。由於津液虧少，內不足以灌溉臟腑，外不足以濡潤腠理孔竅，導致燥熱由內而生。「內燥」的一般症狀為肌膚乾燥、脫屑、唇焦等。「內燥」主要發生在「肺燥」，其症狀主要為乾咳無痰，嚴重者或病久者還可引起「腸燥」，導致大便秘結和小便短赤等。在秋季應特別注意保護、潤養肺氣，預防肺燥。

經過炎熱的夏天，人們的體力和精力消耗較大。秋季進補應選用「補而不峻」、「防燥不膩」的平補之品，可以多選用百合、沙參、玉竹、梨、奇異果、柚子、蘋果、甘蔗、蘿蔔、南瓜、蓮藕、馬蹄、芝麻、栗子、銀耳、羅漢果、無花果、鴨肉、花旗參、鮑魚、冬蟲草、蜂蜜等。避免飲食辛辣刺激或油膩之物，多喝水、粥品等以補充水份。適量選用湯水清補，可提升從夏熱過渡到秋涼以至冬冷的氣候適應性與抗病能力。

立秋保健食療推介

滋陰潤肺湯

材料：北沙參5錢、玉竹2錢、百合5錢、羅漢果1/4個、瘦肉12兩、鹽少許

製法：將瘦肉洗淨汆水切塊；其餘材料浸洗乾淨，一併放入瓦煲內，加入清水10碗，用慢火煲2小時，加鹽調味飲用

功效：滋陰潤肺，止咳利咽。主治肺陰虛的咳嗽，咽痛聲沙

銀耳杏仁白果羹

材料：銀耳2兩、南杏仁2兩、白果10粒、馬蹄4兩、馬蹄粉2兩、冰糖適量

製法：銀耳浸軟洗淨；白果去殼除心洗淨，南杏仁洗淨；馬蹄洗淨去皮切粒；將銀耳、南杏仁、白果放入滾水鍋中，改用文火煲1個半小時，依次放入冰糖、馬蹄粒，待冰糖溶後，攬入馬蹄粉，熄火

功效：清肺潤燥，斂肺止咳。適用於肺結核或肺燥之咳喘痰少，痰中帶血；或乾咳無痰，氣短乏力，納呆形瘦，舌紅少苔

烏梅清心飲

材料：烏梅5錢、山楂2錢、金釵石斛3錢、燈芯花10札、甘草1錢、冰糖適量

製法：材料洗淨，加水6碗共入煲，以大火煲滾後轉文火煎約40分鐘，隔渣調入冰糖代茶飲用即可

功效：清熱生津開胃

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載