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每個人的睡眠習慣、狀況都不盡相同，甚至乎自己在不同時間，都會面對不同的睡眠狀況，例如有時鬧鐘響起前已經醒來，再也睡不著；又有時累得走上床一秒入睡！原來這些情況都反映著你的睡眠質素欠佳，即睇你有沒有被這些問題困擾，再看看有甚麼方法幫到手！

睡眠狀況1：在鬧鐘響前起已醒晒、難再入睡！其實是焦慮、失眠！

在日常生活中少不免靠鬧鐘把自己弄醒再開展新的一天，不過有些人可能會在鬧鐘響前幾分鐘，甚至幾小時就醒來，然後不斷倒數自己還有多少時間睡覺，愈想愈焦慮，難以再睡一個「回籠覺」！根據CNN報道，這種情況並不罕見，並且被界定為其中一種失眠的症狀。一次半次的突然醒來並不是大問題，不過如果長遠而言都會造成心理壓力，到底怎樣才能停止這種惡性循環？

（圖片來源：Unsplash）

改善方法：

1. 切勿醒來後看鐘：第一個必須戒掉的壞習慣就是一醒來就看鐘！睡眠專家Wendy Troxel指突然醒來後看鐘會令焦慮感和挫敗感增強，當這種感覺恆常化後會令身體感到壓力，皮質醇水平會增加，又使大腦變得過分活躍。假如你習慣用電話檢查時間的話，電子產品發出的光線亦會使你更清醒。因此如果不想再次入眠，千萬不要檢查時間！

2. 起床分散注意力：當在鬧鐘響前醒來，可以放棄再次睡覺的想法。Wendy Troxel指當直接起床，做一些不必用到電話的活動，如看書、聽輕音樂等，讓自己能分散大腦注意力，這樣能令自己放下想再次睡覺的壓力，睡意可能就會再次來襲！

3. 記錄睡眠情況、環境：假如情況真的嚴重影響日常生活，整個人沒精打采的話，大家不妨記低自己晚上睡覺及醒來的時間，以及令自己放鬆到的方法及環境變化，例如去旅行轉換了休息地方、燈光等都可能會令身體對晝夜的適應被打亂。大家亦可以嘗試4-7-8呼吸練習，吸氣4秒，屏住7秒，呼氣8秒，令自己慢慢放鬆下來。

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