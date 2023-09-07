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當血液循環不良，大部分人都會感覺手腳麻痹無力，經常抽筋，或手指腳趾冰冷、傷口埋口遲緩等症狀。身邊親友通常都說：做多些運動就可改善。但有時候，缺乏運動並非是血液循環不良的原因，而是身體其他慢性疾病所引致，特別是糖尿病、高血壓、高膽固醇、癡肥，以及吸煙所導致的症狀。

（圖片由作者提供）

改善血液循環，需要多方面的生活習慣才能達到的，包括多做運動、戒煙、服用指定處方藥物等。而我們每天進食三至四餐，對血液流量也有影響的。今天就分享五款食物，希望有助增加血液流動量。

1. 紅菜頭汁

運動員喜好的紅菜頭汁，不一定只對運動員有益。事實上，紅菜頭汁中的豐富硝酸鹽，攝取後會轉化成一氧化氮，一般半杯至一杯分量的紅菜頭汁已經可以令血管放鬆，及增加肌肉組織的血液流量。2017年一項小型澳洲研究指出，每天喝5安士（～140毫升）紅菜頭汁，其血壓、血凝固時間，以及炎症顯著降低。超市購買樽裝紅菜頭汁，盡量選擇100%全天然，並沒有混合其他果汁或添加糖份。當然，經常進食紅菜頭也有抗炎益處，並提供纖維和鉀的來源，這些營養素全部都有助改善心臟健康，並改善血液流動和循環。

建議攝取量：每次半杯紅菜頭汁

（圖片由作者提供）

2. 辣椒

進食辣椒感覺辛熱，是由於在辣椒中的一款營養素，名為辣椒素，有效釋放一氧化氮，從而降低血壓及放鬆血管，改善血液循環。事實上，某些外敷止痛藥膏，都含有辣椒數，幫助擴張血管，從而引導更多血液流動，減少痛楚。所以，如果你不抗拒辣味菜式，其實可以多進食的。

建議攝取量：每次約1/4茶匙加入菜式

3. 三文魚

高脂魚例如三文魚及晴魚，含豐富奧米加3脂肪酸。奧米加3可促進一氧化氮的釋放，從而擴張血管，並增加血液流量，所以對改善血液循環特別有效。另外，奧米加3亦有助抑壓血小板秩序，防止導致血栓形成。去年就有澳門及加拿大研究人員聯合研究，發現每天攝取2,000至3,000毫克奧米加3，有助降低上壓及下壓，更高分量對心血管疾病高危群組更有益。事實上，三文魚中的奧米加3，有助增加好膽固醇HDL；HDL就好像是血管內的清道夫，負責清理血管內的壞膽固醇LDL，帶往肝臟後從而排解。

建議攝取量：每星期最少進食三次高脂魚，每次4安士以上，或以奧米加3補充劑替代。

4. 薑黃粉

大家對薑黃粉的穩定血糖及護肝排毒功效相信也較熟悉了，但其實薑黃粉也可改善血液流通。跟上面提到的食物一樣，薑黃中的薑黃素，有助增加一氧化氮的產生，減少氧化應激及炎症。2017年就有一項美國研究，招募了39位參加者，連續12星期服用薑黃素補充劑對於血液流通之功效。結果發現，每天2,000毫克薑黃素，有助增加上手臂動脈血管流量36%。注意：2,000毫克薑黃素屬於高劑量，應先與醫生或註冊營養師諮詢才服用。另外，薑黃素補充劑不適合以下人士：服用簿血藥物人士、孕婦或哺乳媽媽、腎神病患者、膽囊結石人士。

建議攝取量：由於補充劑劑量高，對現有藥物及某些症狀人士不適合。所以，建議以薑黃粉作為食物（而非補充劑），例如以1/4至1茶匙，製作薑黃炒飯、薑黃炒蛋，或薑黃茶飲品等會更適合。

5. 燕麥

見到燕麥，你一定覺得奇怪這一款食物不是負責改善腸道健康嗎？作為全穀物類食物，燕麥不但提供所需纖維有助腸道暢通，亦提供非水溶性纖維，有助吸收體內多餘脂肪，以及清除多餘壞膽固醇LDL，減少血管阻塞，從而改善血液循環。

建議攝取量：燕麥沒有上限或最低分量的。不過，若其餘午餐或晚餐都無全穀物的話，就建議每天早餐進食燕麥，每次半杯（未煮乾燕麥片）。







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