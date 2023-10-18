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「今天一早起床，喉嚨乾涸，差點以為感冒。」Mandy說。

「過了中秋，一場大雨後，秋意濃濃，轉眼已到仲秋。早晚十分清涼，大自然的能量收斂，氣機肅殺之勢更為明顯。春生、夏長、秋收、冬藏，無論飲食和作息，也要配合『收』這個原則。」我說。

「即是如何？」Mandy說。

「大自然的量往下降，我們的心情也要氣定則神閒，神閒則性靜，神志安寧，收神斂氣以養氣。秋天肅殺之氣，會影響情緒。所以要多曬太陽，使氣機宣暢，心情愉快。現在天氣涼快，秋高氣爽，正是登高的好時候。行山一邊做運動，一邊欣賞風景，身心舒暢。」我說。

「還有呢？」Mandy問。

「立秋後，自然界的陽氣開始收斂、沉降，應開始做好保養陽氣的準備。早睡可以順應陽氣的收斂，早起可使肺氣得以舒展，且防收斂太過。《黃帝內經》認為秋天應『早臥早起，與雞俱興』，這裏說的早臥早起，因為太陽早了下山，所以要早點入睡，我們的作息跟隨太陽，早起床，不要熬夜，要早休息，起床時間與晨起的雞鳴時間差不多。人到了這個季節，體內的氣息也需收斂和調整，達到和諧平衡的狀態。《黃帝內經》又云『春夏養陽，秋冬養陰』。早睡早起，保持充足睡眠，才能保養陽氣，冬天氣血深藏於腎，為來年作準備。」我說。

「飲食方面又要注意甚麼？」Mandy問。

「秋天空氣乾燥，氣溫降低，乾燥的空氣極易損傷肺陰，造成口乾咽燥、皮膚乾燥、等症狀。秋在五臟屬肺，燥氣當令，易傷津液，故飲食當以『潤燥、補肺、養陰、多酸』為原則。秋季肺在五色中屬白，可多吃白色的食物生津潤肺、補益肺氣，如百合等。天氣乾燥，可以吃些滋燥食物，如雪梨。雪梨能清心潤肺。

時令食物是指一年中豐收數量最多、味道最好的特定食物。秋天是南瓜當造的時候，可以南瓜煲湯，加入百合和雪梨，就成了一款時令美容湯水。」我說。

「多謝提醒。今天就去煲美容湯，早睡早起。」Mandy說。

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