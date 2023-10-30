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近日，相信大家聽到心臟病一詞都聞之色變，因為，無論你是何許人，只要是被這個病找上，也意味著有機會對身體造成萬劫不復。所以，身體的病友和好友們都紛紛查詢有關心臟病的事宜，Lora便是其中一人。

Lora說：「譚醫師你好，其實從中醫角度來看，心臟病可否預防？」

我答：「可以的，只要保持經絡暢通，氣血、臟腑和陰陽皆平衡，那就可使疾病遠離你。」

Lora續問：「那應該怎樣？」

我答：「針灸養生，以保持經絡暢通。適當使用內服中藥，從而益氣血、強臟腑、調和陰陽。當然，有病治病，無病強身，還要保持身心靈健康，合理飲食，適當的活動和休息，若配合得宜，自然就可以達到防病與治病之效。」

Lora問：「心臟病來無蹤，有沒有甚麼病徵提示可能會出現心臟病？」

我答：「除了胸口部位出現劇烈的疼痛感以外，有的患者會出現肩膀疼痛，同時，患者的一些其他部位也會出現相應痛感。例如在患者的左側後背（心俞穴）部位，以及左側手臂（三焦經）、左側肋骨，甚至是左側上下肢（心經和心包經），都會出現相應的疼痛現象。這些部位的疼痛程度，會跟隨胸口部位的疼痛感而變化。

另外，患者的左側頭部、左側牙齒、左側頸部，都會出現放射性的疼痛感，這種疼痛現像沒有任何規律性。

尤其是在出現牙痛的時候，沒有明顯的疼痛點，只是在整個左側部位都會發生痛感。 」

Lora大叫：「很多人都會肩膀疼痛，那麼怎樣才知道原來與心臟病有關呢？」

圖片來源：freepik

我答：「如果是患有肩周炎導致的肩膀疼痛，患者的肩膀部位會出現僵硬感、發涼感或是活動受限現象。

而如果是頸椎病導致，則會表現出上肢無力、麻木或肩頸疼痛等現象。

如果是心臟病導致的肩膀疼痛，患者幾乎不會出現這些症狀。

但是，會伴隨非常明顯的胸口發悶、呼吸不暢、氣短，甚至是呼吸困難現象。

另外，如果沒能及早醫治，患者還會出現反覆咳嗽、四肢發涼、身體出冷汗、血壓異常、心跳不規律，甚至是頭暈、意識不清等現象。

總而言之，導致肩膀疼痛的原因比較多，但如果患有心臟病，比如冠心病或心梗的時候，一旦急性發作，也會引起肩膀疼痛，尤其是會出現以上非常明顯的症狀表現。

所以在出現這種現象的時候，必須第一時間檢查並且就診，才能夠最大程度地維護病人的健康以及生命。 」

Lora：「明白了！」







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