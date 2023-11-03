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不少人眼乾時都會使用眼藥水或人工淚液，美國食品暨藥物管理局（FDA）最近呼籲停用市面上27款眼藥水及人工淚液，因其存在感染風險，或導致部分視力喪失或失明。

美國食品暨藥物管理局（FDA）於10月27日在網站上公布26種非處方眼藥水產品，指調查人員發現生產設施有衛生問題，而且關鍵藥品生產區域的環境採樣細菌檢測結果呈陽性，存在眼部感染的風險，可能導致部分視力喪失，甚至失明，因此建議生產商將有關眼藥水產品召回，同時呼籲消費者立即停用及妥善丟棄有關產品。至10月30日，FDA再於名單上新增1款有問題人工淚液。

FDA警告雖然產品已陸續在藥房及超市下架，但部分產品可能仍流通，呼籲消費者不要購買有關產品。目前FDA未收到任何使用涉事產品後出現眼部感染的個案，呼籲醫療保健人員和市民如發現異常情況，應及時通報。

被召回／下架的27款非處方眼藥水產品：

今年初，一款由印度藥廠生產製造的眼藥水「EzriCare人工淚液」，疑遭抗藥性細菌污染，全美12州出現至少55宗感染病例，當中造成1人死亡、5人失明。

正確滴眼藥水3大步驟

除了要留意人工淚液等眼藥水的成分外，台灣食品藥物管理署過去亦曾分享滴眼藥水的3大正確步驟：





1. 洗手後，用手將上眼皮及下眼皮微微撐開，頭部微微上仰，眼睛直視前方





2. 將藥水滴於下眼皮與眼球之間位置，放開眼皮，讓眼球輕柔接觸藥水





3. 按壓鼻淚管，可減少藥物流失，有效減輕口鼻產生苦味

（資料來源：藥博士 正藥說）

台灣食藥署指，雖然正確方式相對操作較困難，但只要勤加練習就能輕易上手，熟習後對於眼疾治癒效果都相當有幫助。

除此之外，眼藥水開封後，使用期限亦經常受到忽視。食藥署提醒，普遍眼藥水開封後有效期限大約為28日，為了眼睛健康，一旦過期亦應立即棄置，切勿繼續使用。







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