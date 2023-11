收藏文章

踏入秋冬季節,天氣變得乾燥,不少人習慣使用潤唇膏為雙唇保濕。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以2大標準評測14款潤唇膏,比較各款產品的保濕力和使用感,並挑選出保濕力最佳的款式,當中包括NIVEA、Blistex、曼秀雷敦等人氣品牌,獲最高評分的一款僅售485日圓(約25港元),大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

2大標準評測潤唇膏

《LDK》指出,不少人會使用潤唇膏以改善嘴唇的粗糙及乾燥問題,以市面上種類繁多,有些潤唇膏標榜有保濕美白成分、有藥用成分,甚至有些款式能夠充當唇膏使用。《LDK》以2大標準評測潤唇膏:

保濕力:把潤唇膏塗抹在人造皮膚上,經過一定時間後目測評估表面的乾燥程度。

使用感:由多名受測者實際使用產品,對產品的使用難易程度、便利性及質地進行評分。

14款潤唇膏

第1名:NIVEA

極保濕潤唇膏(蜂蜜味)溶化型



保濕力:5

使用感:4.67

綜合評分:4.89

評級A+



第2名:Fueki

藥用高效修護潤唇膏



保濕力:5

使用感:3.17

綜合評分:4.39

評級A



第2名:Oyess

Lip Balm (Honey)



保濕力:5

使用感:3.17

綜合評分:4.39

評級A



第4名:YA-MAN

Lip Balm for Professional Use



保濕力:4

使用感:4.5

綜合評分:4.17

評級A



第4名:The Public Organic

Super Shiny Essenital Oil Lip Stick



保濕力:4

使用感:4.5

綜合評分:4.17

評級A



第6名:Karada Welcia

The Smooth Touch of Organic Lip Cream(Fragrance Free)



保濕力:4

使用感:4.33

綜合評分:4.11

評級A



第7名:Blistex

Sensitive Mint Melon



保濕力:4

使用感:3.83

綜合評分:3.94

評級B



第8名:Naturas Psychos Poducts

Natural Lip Stick



保濕力:4

使用感:3.33

綜合評分:3.78

評級B



第9名:曼秀雷敦

幼滑磨砂修護潤唇膏



保濕力:4

使用感:3.17

綜合評分:3.72

評級B



第10名:CHIFURE

Medicated Lip Cream



保濕力:3

使用感:4.5

綜合評分:3.5

評級B



第11名:CNP Laboratory

蜂膠保濕潤唇膏



保濕力:3

使用感:4.17

綜合評分:3.39

評級B



第12名:Bifesta

Lip Serum Pack



保濕力:3

使用感:3.33

綜合評分:3.11

評級B



第13名:Oyess

Sensitive Lip Balm(Vegan)



保濕力:3

使用感:3.17

綜合評分:3.06

評級B



第14名:MEIKO

Medicated Lip Cream



保濕力:3

使用感:2.83

綜合評分:2.94

評級C



資料來源: LDK the Beauty



評測結果顯示,「NIVEA 極保濕潤唇膏(蜂蜜味)溶化型」獲得A+級評級和「Best Buy」產品推薦。它擁有高效保濕效果,經過測試後發現使用一段時間後仍能具有一定保濕效果,未見人造皮膚出現裂縫;受測者評價產品質地柔滑溫和,且沒有黏膩感,能夠舒服地使用。此外,其售價僅為485日圓,可謂是性價比高。







etnet全新YouTube頻道「健康好人生」,助你實現健康好人生!► 立即訂閱