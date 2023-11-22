收藏文章

上個月在台灣舉行的第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮，戲劇節目最佳女主角由飾演《村裏來了個暴走女外科》女主角蔡淑臻奪得。雖然此時是她事業上的高峯，但原來她也經歷過一段頗長時期的人生、關係、事業低潮，所以她在領獎時說到：「我想將這份獎獻給所有身在低谷的人，希望大家都能找到照亮自己的那道光！」

我們的人生，總有低谷的時候，有些人走過之後有所領悟，往後的人生就會更有力量、更能創造美好的可能性。但有些人卻困在低谷裏走不出來，結果餘下的人生就演變成長期低谷。這個時刻，關鍵是自己，沒有人比自己更能幫自己雙腳重新踏地了。正向心理學家指出，我們的快樂資本取決於三大元素：（1）50%是先天和基因條件；（2）10%是客觀情況（如收入、工作、居所、身處地方等）；和（3）有意識的活動（如：有意識的思維或行為）。即是說，除了先天和基因條件沒辦法改變之外，我們的快樂資本有50%是可以靠後天改變的。

思維就是其中一項，能夠與不能走出低谷的人，有著很不同的思維。通常困在低潮走不出來的人，只會聚焦在過往和當下的缺失和情緒，但能夠走得出低谷的人，卻會抱持將來有希望的思想。所以，正在經歷低谷的朋友，不妨溫柔地像一個老朋友拍著膊頭般跟自己説：“This, too, shall pass” （這個處境，亦會像其他事情一樣，會過去的）。

對正在經歷低谷的朋友，正向心理學家還有以下的建議：

● 把焦點放在解決問題之上，而非沉溺於負面的情緒裏頭。

● 找信任的人傾訴，因為情緒疏導是非常重要。

● 學習對自己寬容一點，一但發現自己腦海中出現批評／怪責辱罵自己的説話，首先要叫停自己，然後説出五句肯定自己和幫自己打氣的説話，因為一句負面的句子，是需要五句正面的句子才可抵消當中的傷害。

● 看多一些別人如何從低谷反彈的真實故事。

● 實行DSD方法：DSD是Do Something Different，即是説，發掘一些跟自己以往習慣了的活動／生活模式／如常日程表非常不同的東西去做，例如參加一個從來無想過自己會去學的課程。這個DSD就是要幫自己打破慣常思維、焦點和生活習慣的一個實用方向。Do something different，亦是幫自己開創意想不到的機遇之方法。當一個人有希望、生機和很多可能性的時候，低谷就自然地在不知不覺中跨過了。







etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱