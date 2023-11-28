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都市人生活繁忙，工作、家庭、生活都會成為隱形的壓力來源。有營養學家提醒大家，懂得減壓、紓緩心情和調節情緒，照顧好個人心理健康非常重要，故此分享以下4種營養素，有助調節情緒、降低壓力、抗抑鬱。

減壓抗抑鬱4款營養素

營養學家Charlene Wong在Instagram專頁中發文指出，以下4款營養素有助調節心理健康：

4款營養素減壓抗抑鬱(以每100ｇ計算)



色胺酸

三文魚 248mg

雞胸肉 272mg

枝豆 219mg

雞蛋 131mg

燕麥 157mg

豆腐 70mg

酪胺酸

三文魚 1207mg

花生 621mg

牛奶 170mg

牛排 1279mg

豬排 1228mg

芝士 596mg



鎂

芝麻 361mg

牛蒡 537mg

核桃 170mg

牛油果 29mg

黑朱古力 146mg

香蕉 27mg



維他命B6

金奇異果 0.28mg

大蒜 0.94mg

吞拿魚 0.63mg

紫椰菜 0.93mg

粟米 0.44mg

車厘茄 0.2mg



資料來源：annyeong.healthylife@instagram

色胺酸：是合成血清素及褪黑激素的重要物質。血清素俗稱「快樂荷爾蒙」，有助紓緩情緒及放鬆心情，當體內血清素過低時，容易引致情緒低落、失眠、頭痛等問題；而褪黑激素就有助調節腦部的睡眠因子，當體內褪黑激素不足時，容易影響睡眠質素和生理時鐘。一般建議成人每日要攝取每公斤體重3.5毫克的色胺酸，建議進食三文魚、雞胸肉、枝豆（又稱毛豆）、雞蛋、燕麥、豆腐等。

酪胺酸：是為快樂激素「多巴胺」和去甲腎上腺素的原料之一。多巴胺有助調節情緒及抗壓，當人要面對負面情緒和壓力時，身體就需要更多酪氨酸以平衡心理狀態。一般建議成人每日要攝取每公斤體重1克的酪胺酸，建議進食三文魚、花生、牛奶、牛排、豬排、芝士等。

鎂：具有促進神經傳遞穩定的功能，有助紓緩焦慮、改善睡眠質素、放鬆心情、抵抗抑鬱。一般建議成人每日要攝取每公斤體重330毫克的鎂，建議進食芝麻、牛蒡、核桃、牛油果、黑朱古力、香蕉等。

維他命B6：有助促進血清素、多巴胺等荷爾蒙合成和分泌，從而調解情緒、紓緩壓力。一般建議成人每日要攝取每公斤體重1.6毫克的維他命B6，建議進食金奇異果、大蒜、吞拿魚、紫椰菜、粟米、車厘茄等。







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