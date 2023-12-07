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安宮牛黃丸、天王補心丹等等，都是經常聽到的中成藥產品，不少人會當作中藥版的營養補充品，但實質並非每款常見中成藥也可以長期服用，又或不是每款藥吃法都一樣！若果不清楚成藥本身的實際用處而胡亂服用就更危險！究竟常見的中成藥有甚麼功效？揀選中成藥有甚麼注意事項？即睇中醫師拆解！

買中成藥前要留意註冊標籤！要了解自身2大情況！

走到各大藥房看到各式各樣的中成藥，不知道藥物的性質、作用？首先要了解一下甚麼是中成藥！根據衛生署所說，中成藥是指「用中藥材作為有效成分，配製成特定劑型，並用於診斷、治療、預防或舒緩疾病，調節人體機能狀態的產品」；現時已有中成藥註冊標籤，大家購買時切勿只看包裝上的療效，還要看看它的標籤內容，包括名稱、主要有效成分、用量及使用方法、失效日期、產地、註冊編號、註冊證明書持有人的名稱及包裝規格說明及批次編號，大家應該細心留意一下包裝上是否有這些標籤才選購！

至於如何選擇適合自己的中成藥，註冊中醫師關家倫博士指：「大家首先要對自己的體質有基本了解，例如是否脾胃虛弱、有沒有虛火等，以及當生病時觀察一下自己的症狀」，實際上沒有人不適合服用中成藥，不過關醫師提醒：「蠶豆症患者就要格外留神，例如需避免黃蓮、銀花等成分」，孕婦、長期病患，或者持續服用中西藥的患者亦應諮詢中醫意見才購買中成藥，不要妄自服用。

（圖片來源：Envato）

關醫師建議：「當病徵初起，或者不能即時求醫時，可嘗試服用合適的中成藥，但如果服食一至兩日，情況仍未有好轉，就應該要求醫」。市面上有幾種常見的中成藥，如經常在廣告上聽到的安宮牛黃丸、天王補心丹等，每款都有不同功效，惟應問清楚中醫師，否則有機會把作「急救」之用的中成藥當作營養補充品般服用！關醫師特別提到：「安宮牛黃丸在中醫角度是處理急症之用，並不能長期服用，而且一顆藥丸就如乒乓球般大，正確服用方法應該是以熱水溶解再慢慢吞下」。除了安宮牛黃丸外，還有其他中成藥分別發揮不同療效，即睇它們的功用及注意事項！

【常見中成藥】

（不同品牌出品成分或略有不同）

1. 安宮牛黃丸

主要成分：牛黃、鬱金、麝香、黃連等

功效：

● 醫治外感疾病，如新冠肺炎、流感，有高熱（即發燒），甚至神智不清的情況

● 醫治中風，如腦血管問題有血壓高或發燒

注意事項：不可作營養補充品或養生保健用途，如希望作此用途或長期服用，可按醫囑選擇六味地黃丸及杞菊地黄丸；安宮牛黃丸亦應按中醫指示下服用。

（圖片來源：HKTV Mall）

2. 天王補心丹

主要成分：熟地黃、當歸、黃芪、黨參、茯苓等

功效：

● 紓緩勞神，講用於經常失眠、熬夜及心陰虛之人士

● 清虛熱、養陰

注意事項：可視為營養補充劑，但需要事前辨症、了解體質才服用

3. 藿香正氣散

主要成分：藿香、茯苓、白芷、紫蘇葉、陳皮等

功效：

● 針對腸胃藥症狀，醫治寒症、腹瀉嘔吐、怕冷、唇青臉白及發燒

注意事項：當冬天誤吃食物，或夏天喝過多凍飲皆可服用，而對口渴、口乾、喉嚨痛就沒有太大療效

4. 牛黃解毒片

主要成分：人工牛黄、石膏、黄芩、大黄、雄黄等

功效：

● 用作清熱氣、醫治熱症之用，進食熱氣食物，如火鍋、燒烤或煎炸食物，或有暗瘡時用

注意事項：主要針對實熱引起的喉嚨痛等症狀，並非由失眠不足等的虛熱或其他病症引起

（圖片來源：屈臣氏）

5. 保和丸

主要成分：山楂、茯苓、陳皮、連翹、茯苓、萊菔子等

功效：

● 消滯之用，適用於吃大餐後

（圖片來源：裕華網店）

6. 銀翹散

主要成分：連翹、金銀花、桔梗等

功效：

● 醫治外感，如明顯喉嚨痛及微燒

7. 葛根湯

主要成分：葛根、麻黃、生薑、桂枝等

功效：

● 醫治外感，適用於沒有喉嚨痛，又怕冷及微燒等情況

旅遊或居家必備平安中成藥！

大家家中可能都有一些撲熱息痛等成藥「看門口」，其實中成藥都是一種不錯的居家或旅遊平安藥！臨近年末，大家可能也不停飛來飛去，即刻看看關醫師有甚麼建議！

關醫師觀察到旅行期間，腸胃不適是常見的問題，因此旅行前可以準備藿香正氣散，以備不時之需。另外，旅行或者年末，香港人可能會有很多派對，屆時大快朵頤，一不小心吃不消，就可以袋定相對溫和的保和丸傍身。如果是日常生活中，外感初起，如有明顯喉嚨痛及微燒等，就可以服用銀翹散。不過如果沒有喉嚨痛，又怕冷及微燒，就可以使用葛根湯。不過服用各種中成藥前，記得諮詢中醫師，了解自己的體質，否則未能對症下藥，白白服用了藥物。

註冊中醫師關家倫博士







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