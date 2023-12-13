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本港知名創作人「超人」林超榮今日中午（12日）病逝，終年61歲，死訊獲好友作家沈西城證實，據報其生前患血癌。血癌作為本港十大常見癌症之一，當中無胃口、牙齦出血或為血癌先兆。

沈西城發帖哀悼「超人」

沈西城今日在Facebook指：「好友超人林超榮離世！哀悼！」人稱「超人」的林超榮生前愛扮鬼扮馬，風趣幽默。

其生前好友田啟文今日回覆傳媒查詢指，林超榮此前曾感染新冠，身體十分虛弱，其後更感染併發症，昨晚因病情突發需入院，至今日中午離世。

林超榮過去曾參與不同媒體創作，包括曾任電視、電台主持、傳媒人、電影編劇等職，曾為電影《低俗喜劇》編劇，以及執導的遺作《江湖悲劇》，其妻子為資深傳媒人屈穎妍。

血癌6大徵狀

林超榮死因此前眾說紛紜，據報他生前患血癌。據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。

即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰





1.容易疲倦、盜汗(晚間睡覺時大量出汗)

2.發燒

3.貧血、消瘦、無胃口

4.肝脾及淋巴結(頸、腋下、腹股溝)腫大

5.頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等

6.經常有出血(如牙齦、鼻)或傷口難以止血



資料來源：醫院管理局





血癌成因＋高危因素

血癌的具體成因尚未有定論，以下為現時醫學界對白血病的初步說法：





急性及慢性淋巴球白血病：基因變異令骨髓產生大量未成熟的淋巴球（淋巴球的主要功能是對抗感染），充斥於身體，以至妨礙正常運作。

慢性骨髓性白血病：病人身體內個別染色體的排序改變，令基因產生變異，白血球的生產失控，製造過多的白血球，甚至破壞骨髓。

此外，以下因素可能會增加患上白血病的風險：





承受過量的輻射，包括X光

接觸苯等化學物品

感染病毒

而有基因綜合病（如唐氏綜合症），或其兄弟姊妹間有患上急性淋巴球白血病的人士，患上急性淋巴球白血病的機會較高。50歲以上人士，尤其是男性，則有較高機會患上慢性淋巴球白血病或慢性骨髓性白血病。

3招預防白血病

以下是預防白血病的方法：





不吸煙

避免接觸多種化學物

經常接觸化學品或在有危險化學物或含輻射的環境工作人士，須做足防護措施







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