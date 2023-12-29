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不少人因為外表稚嫩，需在不同場合出示身分證，以證實是否成年。但韓國一名17歲李姓少年則有完全相反的困擾，因為留鬚及長髮的他擁有一張大叔臉孔，看起來相當成熟，甚至經常被同學誤會為老師，和父親走在路上時也被誤會成兄弟。

韓國電視台SBS綜藝節目《世界有奇事》近日採訪了一位擁有成熟、超齡臉孔的高中生李珍聖（音譯）。他來自忠清南道禮山郡，目前就讀當地的插橋高中。然而，其臉孔卻不知為何佈滿歲月痕跡，不僅有抬頭紋，雙眼和眼袋之間亦佈滿皺紋；蓄有鬍子的他加上一頭雜亂的長髮，渾身散發出大叔味，彷彿歷經世間滄桑。

根據李珍聖出示的高中學生證，他出生於2006年3月15日，的確是年僅17歲的高中生。節目組還特別註解，擁有如此「成熟」臉孔的他，其實和偶像女團NewJeans姜諧潾、LE SSERAFIM洪恩採、電影《7號房的禮物》童星葛瀟轅、《爸爸去哪裏》歌手尹敏洙的兒子尹厚等人同齡。

節目組特意在學校找來同班同學作對比，發現一行人站在一起時，李珍聖看起來就像是學校聘請的老師；他走進教室時亦常被其他同學齊聲問候「老師好」，令他尷尬得不知所措；甚至就連校內的其他老師都經常誤會，以為眼前的高中生是同事。之後製作人員到公園和街道進行訪問，結果無論是幼童、大嬸、抑或同齡高中生，看到李珍聖的相片或真人時，都一致認為他已經至少30歲，甚至有人猜測他的年齡超過40歲。

到底為何李珍聖的外表如此顯老？節目組訪問一名整形外科專家，對方就表示，人類外表衰老的一大特徵為「眼周皮膚下垂」，而李珍聖的眼瞼已呈現下垂狀態；加上他為了讓眼睛看起來更大刻意瞪大雙眼，導致抬頭紋加深、眼周出現更多皺紋，

「我們通常會以10年為單位，來觀察一個人的外表是否衰老；但這一位與其他人相比，看起來老了20歲。」

節目組亦有進行家訪，正好拍攝到李珍聖的父親為兒子敷面膜，後者更打趣指「敷完面膜之後你看起來應該可以年輕10歲」。李珍聖向節目組提供舊照，從照片可見，他小時候的樣貌頗為可愛；但到了小學4年級後，其外貌便開始變得特別成熟。

他亦表示，從6年級起便有人稱呼他「大叔」、「先生」等，之後更因為留長髮作捐贈及開始留鬍鬚，導致其外貌一發不可收拾地往「大叔」方向靠攏。他指出，每次購物想要獲得學生折扣時都會慘遭店員質疑正在使用「兒子」的身份證，令他倍感無奈。

不過樣貌成熟亦不是毫無好處。李珍聖就向節目組透露，因為擁有一張超齡的臉孔，他在校園欺凌問題嚴重的韓國較不容易受同儕欺負，其他人對待他的態度亦因此反而變得更加親切。此外，他更是一名模範學生，成績甚佳。

雖然會被人誤會是父親的兄弟，但李珍聖仍對自己的外貌感到滿意，「我對自己的臉很滿意。如果有人看起來比我大的話，請聯繫我並挑戰我。」







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