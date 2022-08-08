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政府今日（8日）宣布縮短海外及台灣抵港人士的酒店檢疫期，由原有的7天酒店檢疫，改為3天酒店檢疫及4天家居醫學監測，8月12日（星期五）起生效！同日亦會推出「紅黃碼」措施，所有抵港旅客均需要在手機安裝「安心出行」應用程序，如果核酸檢測結果為陽性，其「安心出行」將會由「藍碼」變成「紅碼」，即禁止離開檢疫地點；檢測陰性則會被轉為「黃碼」，在醫學監測期間可自由外出活動，惟不能進入有主動核查「疫苗通行證」的表列場所，包括食肆、泳池、美容院、健身中心、殘疾人士院舍等！直至完成隔離檢疫後，方會恢復為正常的「藍碼」而不再受任何限制！

在新措施下，「黃碼」人士在完成3天酒店隔離後，可自行回家進行為期4天的家居醫學監測，期間可以自由外出活動，但不得以顧客或訪客（包括陪診者或照顧者）身分進入以下場所！即睇！

—餐飲處所（包括酒吧／酒館）

—遊戲機中心

—浴室

—健身中心

—遊樂場所

—公眾娛樂場所

—派對房間

—美容院及按摩院

—會址

—夜店／夜總會

—卡拉OK場所

—麻將天九耍樂處所

—體育處所

—泳池

—郵輪

—活動場所

—理髮店／髮型屋及宗教處所

—安老院

—殘疾人士院舍

—學校和指定醫療處所

要注意的是，在上述場所上學或上班，以及在指定醫療處所接受服務的「黃碼」人士則不在「疫苗通行證」限制之內，但需視乎僱主或負責人有否就個別處所按自身需要訂立額外規定或要求，即「黃碼」人士在醫學監察期間很大機會仍可上學、上班！







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