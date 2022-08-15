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對不少女人來說，懷孕生BB是一件既幸福又奇妙的事！之不過，當看著自己的肚皮慢慢脹大，開始出現繃緊、痕癢、乾燥等問題，最後甚至形成妊娠紋，就不免令各位準媽媽好苦惱！為了預防和改善妊娠紋，不少孕婦／媽媽自懷孕初期至產後，都會每塗搽各式各樣的抗妊娠紋產品，惟消費者委員會（簡稱消委會）早前測試市面上30款抗妊娠紋產品，發現有逾3成抗妊娠紋產品含香料致敏物，另有4款檢出含潛在有害物質人造麝香及塑化劑！到底邊幾款抗妊娠紋產品出問題？邊幾款獲5星評分可放心使用？即睇！

消委會5星評分抗妊娠紋產品：

#1「maternea」彈力滋養護膚油

#2「mustela」有機妊娠防紋油（不含香料）

#3「JimmBENNY」有機洋甘菊X有機堅果油無痕護膚油

#4「平凡媽媽」Omega Oil

#13「法國貝兒」防妊娠紋乳霜

#14「maternea」防妊娠紋美體霜

#15「mustela」妊娠防紋膏（清香配方）

#16「施巴」袪擴張紋膏

#17「趣樂」全天然有機淡斑紋滋潤膏

#18「AMÓFÌA」有機天然妊娠紋膏

#19「CLARINS抗紋身體乳霜

（圖源：消委會）



【消委會測試30款抗妊娠紋產品】14款妊娠霜／妊娠油含香料致敏物！



消委會早前測試市面上30款抗妊娠紋產品，包括12款抗妊娠紋油、18款抗妊娠紋乳霜。測試結果發現，雖然全部樣本均沒有檢出含有歐盟禁用香料新羚蘭醛（HICC）和羚蘭醛（BMHCA），但仍有14款妊娠霜／妊娠油檢出香料致敏物，並以（#7）「百洛」、（#9）「唯美達」、（#10）「SOVOS」、（#11）「Neal Yard's Remedies」按摩油、（#12）「CLARINS」護理油、（#22）「erbaviva」、（#23）「L'ERBOLARIO」、（#26）「GAIA」、（#27）「FIORE Project」、（#28）「little Butterfly」和（#29）「mámbino organics」11款抗妊娠紋產品檢出的香料致敏物質總量較高，含量介乎0.11%至1.43%不等！



在14款檢出香料致敏物的樣本中，更有逾4成檢出3種或以上香料致敏物！其中（#7）「百洛」含多達9種香料致敏物！（#5）「ELEMIS」（#5）和（#9）「唯美達」亦分別檢出7種和5種香料致敏物！而（#10）「SOVOS」、（#11）「Neal Yard's Remedies」按摩油、（#12）「CLARINS」護理油亦各檢出3種香料致敏物質！



消委會提醒，每日及重複多次使用含香料致敏物的抗妊娠紋產品，容易增加皮膚過敏反 應的機會；無論是孕婦，還是正值哺乳期的媽媽，皆不宜選擇含潛在有害物質的產品！



【消委會測試30款抗妊娠紋產品】4款含人造麝香及塑化劑！嬰幼兒或經母乳餵哺攝入！



30款抗妊娠紋產品樣本中，有3款檢出不同濃度的佳樂麝香（HHCB），包括（#21）「Noodle & Boo」、（#24）「美國雅兒」按摩膏和（#30）「COLLISTAR」，含量介乎0.0006%至0.0374%不等！其中（#30）「COLLISTAR」更同時檢出吐納麝香（AHTN），濃度為0.0165%。雖然現時內地和歐洲等相關規範都沒有就HHCB和AHTN在化妝品的使用濃度設規定上限，惟上述3款樣本均說明產品可供媽媽用於胸部位置，或有機會增加嬰幼兒經母乳餵哺攝入相關物質的風險！



另外，（#20）「Neal's Yard Remedies」滋養霜和（#30）「COLLISTAR」亦分別檢出微量塑化劑DINP和DEP，含量為0.0008%和0.002%！消委會提醒，由於上述樣本均說明產品可供媽媽用於胸部或乳房部位，同樣有嬰幼兒經母乳餵哺攝入相關物質的風險！

（圖源：消委會）



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