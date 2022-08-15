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一句「滴水恩、湧泉報」說來有點誇張，對於出手相助的人，自覺小事一樁，受惠的，可能銘記心中。

早前因接手處理一項大型、複雜又急趕的工作，連續個多月，朝八晚七跟團隊長駐沙田瀝源邨某辦事處。沙田是一個我甚少蹓躂的社區，人生路不熟，早午兩餐，想買點吃的喝的，也得沿路向街坊查問。

那天忽然接到內部通知，急需在極短時間內購備大量膠袋，背心型、純白色、不透明，還要指定呎吋。

（網上圖片；圖片由受訪者提供）

火速致電膠袋供應商訂購，最快隔天才可送貨，心想：先解決今天的需要，權宜之計，就地掃貨，估計走遍瀝源邨各小店，總會買到三、五百個吧！

可能因為自己不熟悉區內環境，完全找不到出售膠袋的店鋪，莫說指定款式和呎吋！

垂頭喪氣失敗而回之際，忽發奇想：街市菜檔一定有背心膠袋，而且大多數是白色，呎吋跟我們的要求也相近。就這樣，跑到街市，逐一探問：「老細，可以轉讓幾百個膠袋給我嗎？」「老闆娘，方便賣幾百個膠袋給我嗎？」

基本上，檔主的反應都是一樣：「我都唔夠用! 」除了明記菜檔！

（圖片由受訪者提供）

「你要咁多膠袋仲乜呀？」

「我唔知一紮有幾多個！你想要幾多紮呀？」

「我唔識點收你錢喎！都唔知收幾多好，不如你話啦，我唔係要賺你錢呀！」

放下銀兩，再三言謝，我捧著那幾紮膠袋離開。

沿路回想，自己跑到菜檔，不是正正經經的買菜，而是買膠袋，行為荒誕，實在有點搞笑，老闆娘跟我素昧平生，竟又接受我這個「神經病」的要求，仗義相助，這就是緣份啊！

我是真心感激她的，但不會說甚麼「好人好事」，因為一切都是因緣和合！

毋須過份吹捧出手相助我們的人，他們義不容辭，是一種發自內心的無私呼喚，重點不在回報，而是他們願意，他們樂於在自己能力範圍內，把想做、可做、該做的事做好。

同理，對於拒絕我們的人，不該批評不可抱怨，不要數落別人自私自利，明明資源條件充裕也不願幫忙。每人有每人的考量，相助與否，乃個人自由，不可把一己的困難無限放大，把身邊相識或不相識的人，全數拉進來，硬要別人幫一把，抽離一點想想：對方有這必然責任嗎？

說甚麼貴人扶持小人擋路，都是自欺欺人，順其自然，量力而為不勉強，事情自會按理而行。

善緣也好，惡緣也罷，客觀條件成熟，一切自會發生，無「因」不成「果」，但有「因」無「緣」，「果」亦不能生，因緣具足，「果」自會出現，因中有果，果又成因，相當複雜。恰如播下種子，泥土陽光雨水養份俱備，也不一定可以結果，因為影響植物成長的條件太多。

以平常心面對人生的順緣、逆緣，得亦何喜失亦何悲，就是我們的基本功課，就是修行。

話雖如此，我始終是一個修行未到家的「神經病」，工作項目完成後，想到老闆娘的義薄雲天，內心依然滾動，只好繼續我那荒誕行為，把幾千個膠袋捧到檔口去回禮，可惜那天老闆娘放假，草草留下片言，聊表謝意。

（圖片由作者提供）







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