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甲狀腺良性結節及惡性腫瘤，皆好發於女性，上述問題初期皆可令頸部腫起，影響外觀。傳統切除甲狀腺手術會在頸部留下明顯疤痕，其實現在已有新式微創手術選擇，術後傷口能夠極速痊癒，不留疤痕，外觀與健康兩者兼得。

甲狀腺是一個內分泌器官，負責處理全身的新陳代謝。如有異常，可帶來心跳加快、體重減輕、容易疲倦等症狀。甲狀腺疾病分為兩類，第一類是功能性疾病，即我們經常聽到的「甲亢」（甲狀腺機能亢進）或「甲減」（甲狀腺機能低下症），一般可用藥物控制。



頸前結節是重要症狀



第二類是結構性問題，如出現結節或水囊，有機會要以手術去控制病情。甲狀腺結構性問題大部份屬良性，女性與男性患者的比例為五比一，大多出現在20至40歲人士身上，未知成因。要注意的是，甲狀腺良性結節或惡性腫瘤的症狀相似，病人通常在頸部前方出現腫塊，外觀可見或用手摸出凸起的結節，即使是惡性腫瘤多數也沒有疼痛或其他症狀。通常是患者照鏡或他人發現患者外表有異，或於恆常身體檢查時經超聲波發現結節。因此，發現頸前無故有異物凸起的話，亦應求醫找出原因。



經檢查後，已知是甲狀腺結節的話，最重要是評估腫瘤屬於良性抑或惡性。根據香港癌症中心報告，2019年中甲狀腺惡性腫瘤是第九位常見癌症，在女性常見癌症中排第五位，因此女性特別要對頸部結節提高警覺。別以為良性結節對健康影響不大，如果結節體積增長，有可能影響吞咽，患者可感到喉嚨有異物或壓住氣管，甚至突然無法呼吸。



傳統手術可留下頸前疤痕



處理甲狀腺結節的方式以手術為主，傳統手術會在頸部前方開傷口，再切除部份或整個甲狀腺。不過傳統手術會在頸項留有疤痕，因為頸部疤痕位置明顯，有部份患者不願接受治療。



經口腔切除結節 不見疤痕



其實現時已有嶄新的微創經口腔甲狀腺切除術，外觀完全沒有疤痕。手術過程是於口腔內、下唇與牙齒之間的黏膜位置開出三個小孔，再放進高清內窺鏡，可短程直達甲狀腺位置，再進行精準切割。由於黏膜的癒合時間比皮膚為快，因此疼痛不大，術後第二天已可進食。至於傷口極小之餘，亦隱藏於牙齒與下唇之間的黏膜，對外觀沒有影響。



甲狀腺射頻消融術



另一方法是射頻消融術，醫生需使用超聲波引導，於頸前放進治療針，用射頻能量來消融結節；待數月至一年後，身體便會把壞死的結節組織吸收，令結節縮小，減少壓力病徵，外觀亦再看不到腫塊。



上述三種處理甲狀腺結節的手術，各有特點，患者宜跟醫生多加討論，才可了解哪種手術方式最適合自己的需要。





微創經口腔甲狀腺切除術可避免於頸前出現疤痕。（李學楠醫生提供照片）

手術傷口隱藏於牙齒與下唇之間的黏膜，難以肉眼可辨。（李學楠醫生提供照片）

射頻消融術是以射頻能量來消融甲狀腺結節。（李學楠醫生提供照片）

耳鼻喉科專科李學楠醫生







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