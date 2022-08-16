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熱浪來襲，持續高溫對生活造成明顯影響，大家寧願長期留在有冷氣室內；即使出走戶外，也必備小風扇。爲了解暑可以去到幾盡？最近，巿面更出現消暑神器—掛頸式風扇。註冊中醫師張立彤提醒大家，小心因貪涼患上面癱！



張醫師指出，「面癱」一詞聽起來很遙遠，別以爲只有老年人才會發生面癱，「一夜面癱」的發生可說是近在眼前。夏季時節，有不少因長期吹風扇或冷氣而出現面癱的年輕人及小孩到醫院求診。有人睡覺吹足一晚風扇，早上起來眼皮無法閉合，嘴巴歪斜口水流出。如果面部受到風寒的侵襲，刺激面部神經和血管收縮，面部營養神經的血管會發生痙攣，引起神經組織水腫、受壓迫、缺血，繼而導致面癱。



正氣不足：風邪乘虛襲面部



張醫師表示，按《諸病源候論》面癱屬「風口喎候」範疇，現代中醫病名爲面癱（周圍性面癱）。《諸病源候論》記載：「風邪入於足陽明、手太陽之經，遇寒則筋急引頰，故使口喎僻，言語不正，而目不能平視」。多由於人體正氣不足，經脈空虛，風邪乘虛侵襲面部陽明、少陽脈絡，導致氣血痹阻，面部筋脈失養，而發本病。《養生方》云：「夜臥，當耳勿得有孔，風入耳中，喜令口喎」，即勸戒我們不要直吹風扇或冷氣。



周圍性面癱主要症狀：

是以面部表情肌群運動功能障礙為主，患側表情運動功能減退；

口眼向健側歪斜；

額紋消失；

無法抬眉、閉眼、鼓腮、露齒



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