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有沒有時候發現，食完能量棒或燕麥棒之後，好像經常肚脹或多風打屁？又或者飲某些乳酪飲品後，又有同樣的感覺？當你以為只是心理，讓我告訴你，很有機會這些包裝食品含有其中以下引起脹氣的添加劑，而這些添加劑通常都屬於兩個類別。

第一慣犯：添加纖維

都市人多進食快餐及包裝食品，膳食纖維通常都攝取不夠的，所以很多加工食品，都添加了纖維，一來消費者是需要的，二來亦可作為宣傳口號。燕麥棒或能量棒通常都會有果仁及其他穀物例如燕麥片、小麥片等，這些食材都能提供天然纖維。若果含天然食物的話通常每條燕麥棒都會含最少3克纖維，有時亦會高至5克。要更多，食品箱就需要添加纖維，而最常見的成分就是菊粉了。菊粉屬於水溶性纖維，所以用於能量棒中並不會令製成品變得嚡口。可是，我在之前一篇專欄文章討論纖維補充劑（ https://bit.ly/3mqAjcx ）時候亦提過，菊粉對於某些人來說非常容易引起脹氣腹痛，再加上可能引致炎症，警告買纖維補充劑是別選擇主要成分為菊粉的產品。

購買包裝食品之前先查閱成分表，有沒有以下成分：

第二慣犯：糖醇

糖醇是比較難察覺的，相比膳食纖維，通常包裝已印有高纖維等字眼，所以會容易察覺菊粉這加添加成分。至於糖醇，包裝食品很少會在包裝正面提出的。作為代糖之一，糖醇的卡路里比蔗糖低，但甜味十足，所以用少少分量就可以達到甜的效果，吸引追求低糖及低卡零食人士的滿足。另一個難處，是有時糖醇並非標籤為代糖，而是潤滑劑。這是因為糖醇比較吸水，在烘焙食品例如燕麥棒、餅乾、蛋糕等吸著水份，令製成品濕潤，加熱烘焙時候不會令到製成品過燶，所以食品有時標籤最常見一種醇-山梨糖醇-為潤滑劑。以下的窩夫早餐就是一個好例子。

（圖片由作者提供）

購買包裝食品前整裁月成份表有沒有以下：

以下這個標籤就是一位客人send給我的，你會見到成分表有齊我剛提到的兩類引致肚脹的添加劑，對於腸胃敏感人士，少量足以引致不適症狀。如果沒有腸胃症狀，就不需特別避開。

（圖片由作者提供）







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