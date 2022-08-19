收藏文章

香港安老院質素一向備受關注，最近筆者在院舍主管培訓課程中，跟不同安老院主管討論到安老院舍的質素保證問題，及如何實踐以人為本服務（People Centered Care）；課堂中套用了心理學中常用的馬斯洛需求層次理論（Maslow‘s Hierarchy of Needs）來論述安老院舍長者的心理需要及院舍服務的不同層次。令我不禁反思：倘若理論套用在現今香港的安老服務上，又能否足以能實踐我們所重視的「以人為本」服務方針 ?

馬斯洛需求層次理論 是美國心理學家亞伯拉罕.馬斯洛（Abraham Harold Maslow）於1943年提出，將人的需求從低到高依次分為生理需求（食物、水及空氣）、安全需求（人身安全及健康）、社交需求（友誼、愛情及親情）、尊重需求（自尊、自我價值及自主）和自我實現需求 （開發潛能、超越自我）。馬斯洛認為，人類具有這些先天需求，而當人滿足了較低的需求之後，便會追求更高層次的需求。

滿足基本需求後 追求心理需求的重要性

現今大眾普遍認為入住安老院的長輩就必定是被照顧，不論吃飯、洗澡、換片等都需要護理人員的協助，不但自理的機會減少，生活也因為規律的日程而妥協。加上基於種種限制或問題，很多的安老機構都把重點放於長輩的生理需要、環境安全上，滿足一般的基本需求，但是在滿足基本需求以外 ，安老服務又是否只居於「生存之上、生活以下」 的服務層次呢？

美國安老專家Dr. Bill Thomas於上世紀90年代創立了The Eden Alternative® ，當中所提及孤寂 （Loneliness）、無助（Helplessness）及苦悶（Boredom）是長輩常見的三大困境，這同時引證了心理需求的重要性，心理需求當中包括了「社交需求」及「尊重需求」，安老服務在滿足基本需求後，亦應考慮如何提升長輩的社交及獨立自主的能力，而透過人與人之間的接觸或不同的院舍活動驅走孤寂感，並增加他們的自信與能力，The Eden Alternative® 同時亦提倡把安老院舍變成了 「人類的居所」 （Human Habitat），意即創造一個多元化的環境 : 當中包含動物、植物和花園、甚至兒童和不同年齡段的人士，從而構成了一個生活社區，鼓勵長輩獨立自主，增強他們自信與能力，這些對滿足長輩心理上的追求無疑有著很大的幫助。

締造多元化的生活社區，

透過人與人之間的接觸或不同的院舍活動，能滿足長輩的心理需求

馬斯洛需求層次理論（Maslow‘s Hierarchy of Needs）中提及人的需求，

如應用於安老服務中，是否只居於「生存之上、生活以下」 的服務層次呢？

下一頁：自我實現需求 讓晚年生活繼續綻放







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動