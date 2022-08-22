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本港近日錄逾百宗瘧疾輸入個案，而瘧疾是由惡性瘧原蟲和卵狀瘧原蟲等引致，經雌性按蚊叮咬傳播的可致命疾病。本港夏天多蚊，雖然市區未有按蚊出沒紀錄，瘧疾在港爆發機會微，惟有家庭醫生指，不可忽視被蚊叮的潛在風險；皮膚科醫生亦指，抵抗力較差、免疫系統未成熟的嬰幼兒，為被蚊咬高危族，教路若被蚊咬可冷敷止痕。

家庭醫生關嘉美

家庭醫生關嘉美解釋，瘧疾普遍於赤道的熱帶地區，如非洲及東南亞爆發。當雌性按蚊叮咬了瘧疾患者後，按蚊便會受感染並帶有瘧原蟲，若再叮咬其他人，便有機會將瘧疾傳播開去。雖然瘧疾並不會人傳人，但卻可透過輸入受污染血液或血液製成品、器官移植或共用針筒傳播，亦可於懷孕或生產時由母親傳染胎兒或初生嬰兒，導致早產或胎死腹中。

醫生指免疫系統未成熟的嬰幼兒，為被蚊咬的高危族之一。

港傳播風險低 惟勿忽視風險

關稱，由於瘧原蟲進入身體後會於肝臟繁殖和破壞紅血球，並經血液運行全身，患者除會「沾寒沾凍」和間歇性發燒，嚴重更會貧血、肺水腫、休克和死亡等；潛伏期由10日至數月不等。

對本港近日錄得瘧疾輸入個案，關強調，在港傳播瘧疾的病媒主要是微小按蚊和傑普爾按蚊，雖然去年曾於大欖涌水塘發現後者，但兩者近年在市區絕迹，加上輸入患者均已在醫院接受治療，瘧疾在本地大爆發的機會微乎其微，惟認為當局和市民絕不可忽視。

關指，當局可由源頭做起噴殺蟲水滅蚊，及防積水滋生蚊蟲；市民到郊外叢林地方，亦宜穿着淺色長袖衫褲、噴蚊怕水、用蚊帳和蚊香等。她呼籲，市民若有懷疑瘧疾病徵，應及早求醫、驗血和做相關快速測試，並要告知醫生旅遊史。若不幸中招，醫生將按病徵和嚴重程度，採取混合性治療。

抵抗力差人士 嬰幼兒易被叮

皮膚科專科醫生林嘉雯

預防勝於治療，防蚊措施必須做好，但即使做好十全準備，有時亦難免被「漏網之蚊」叮咬，致患處紅腫和痕癢難耐。皮膚科專科醫生林嘉雯解釋，蚊會利用口器穿入皮膚，並注入唾液，防止血液凝固，而唾液中的蛋白，會使人體的免疫系統產生反應，導致蚊咬位置紅腫痕癢。

蚊咬反應因人而異，但大部分會於1至2周內自行消退。惟若蚊咬處曾被抓傷，皮膚有機會出現色素沉澱，甚至疤痕，反覆抓傷更或引發濕疹。

林指，常在戶外活動或工作、抵抗力較差人士，及免疫系統未成熟的嬰幼兒，均為被蚊咬的高危人士。在外地被蚊咬，亦有機會因不適應當地蚊蟲品種，有較強烈的痕癢反應。至於止痕妙法，林稱，可冷敷患處、以清潔液清洗患處等。







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