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夏天熱辣辣，單靠開冷氣降溫，反而容易令風寒入裏。有註冊中醫師指，3大體質人士最為怕熱，實熱和濕熱體質者應先「祛邪」，多喝綠豆湯、吃冬瓜和老黃瓜減少體內濕氣，免體熱積聚；陰虛者則要避免出汗過多，保持優質睡眠減少內熱發生。另外，飲用綠茶、薄荷茶等辛涼屬性茶飲，亦有助打開毛孔，幫助散熱。

董爽博士表示，夏季要避暑，如感到頭昏口乾應及時乘涼及補充水份和電解質，飲食宜清淡易消化。





港大專業進修學院高級課程統籌主任董爽博士指，中醫學有「熱者寒之」的治療原則，如夏天氣溫上升之時，外出日曬時間過長易引致中暑，古時會用冰鎮西瓜飲料、清冽井水或扇子搧風等方式降溫，但隨著時代進步，冷氣機和冷飲普及，反而導致現代人「過用寒涼」，而引發其他疾病。

長開冷氣 易傷風感冒關節痛

不少港人習慣長開冷氣，董稱，若寒涼過多，易損傷人體陽氣，「例如出汗毛孔張開時，若馬上吹風扇或冷氣，易令風寒入裏，短則致傷風感冒，長則會引致邪氣內伏，或致關節痛、耳鳴或頭痛問題。」她補充，陽氣是生命根本，隨年齡增長本會自然消減，若長時間處於寒涼環境，會加劇陽氣衰減，或致早衰。

另外，常飲冷飲會使胃脹腹脹、食慾減退，導致消化不良和腹瀉，長遠自然使人更易疲倦體弱。董說︰「尤其是女生，若月經前常飲食生冷食物、愛穿短裙短褲吹冷氣，或致痛經，甚至瘀血停留。」

實熱濕熱要多出汗 陰虛須夠瞓

她又說，散熱亦要針對體質。實熱、濕熱及陰虛體質者本身更易怕熱，當中實熱、濕熱者需「祛邪」，「可多喝綠豆湯、冬瓜、老黃瓜、綠色蔬菜等，口乾時能吃西瓜解渴。晴天時亦要把握時機到戶外活動出汗，清除體內積聚濕熱，促進機體代謝。」另外，夏季尤其忌吃辛辣刺激及肥膩食物，也不宜吃榴蓮、荔枝、葡萄等甜味重的水果。

陰虛者則應避暑，避免出汗過多，且要保持充足及高質量睡眠，以減少內熱出現。董建議，飲食上要注重養陰清熱，「如喝烏梅冰糖飲、清補涼、冬瓜水鴨湯和吃新鮮蔬菜等。」同時，在夏天飲熱茶可促進毛孔打開，散發積聚的熱量，最好選用綠茶、薄荷等茶飲。







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