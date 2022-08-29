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去年爆出日本京都市面臨破產危機，一般推論源於這兩三年全球封關，遊客量大減導至經濟重創，但觀乎涉及的巨額債務，絕非一日之寒，相信長期積壓下來，尚未處理或無從處理的地區政策問題，才是元兇。

我跟外子這一代人，都愛日本，當然希望京都市這樣一個充滿歷史建築和藝術文化氣色的地方，可以避過此劫，好好保住既有風貌，讓曾經到訪或尚未親臨的閑人，來日還有機會，漫步嵐山竹林小徑、細賞哲學之道的櫻花及一日跑兩趟清水寺，日參佛、夜賞楓。

一切盡美好，人間幾回醉！

往昔遊日，東京大阪京都三地穿梭，沒有一定行程，隨緣隨喜隨意，表面漫不經心，內裏卻是極度翻騰，因為處處精彩，要看的實在太多，地道風景以外，玲瑯滿目的日式貨架使我最是注目駐足，流連忘返。

遊走大型超市是我外遊的基本的活動，到日本，我就連24小時便利店也不會錯過，幾乎每一件商品上的圖片，手繪也好、硬照也好，也得左翻右翻看不停，算是那些基本上讀不懂的日文，胡亂推敲，也是一種樂趣。

（圖片由作者提供；網絡圖片，如有冒犯，即時刪除）

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日本的包裝設計，就是一種美學，時而簡約質樸、時而鮮豔奪目，算是平價親民的日本食品，也絕不欺場。據說這一切並非偶然，乃日本的一套完整教育政策，從小學開始就推行跟設計相關的教育課程，讓藝術氛圍陪伴孩子一起成長。

沒外遊的日子，一刻「日本風。瘋上腦」也不愁寂寞，本地日式超市、小店俯拾皆是，自設天地，閑時逛一逛，貨架產品種類雖然有限，盡情享受，仍舊自得其樂。

外子愛吃豆類製品，其中豆腐一類，算是我日常的重點食材，日式豆腐多樣化，不同產地的日式豆腐，帶著不同的軟硬度和濃淡豆香，包裝設計亦各有特色。

這款豆腐以素色白描繪圖作封面，純樸得來帶點禪意，口感實在，較適合香煎。

另兩款豆腐都是由小包合併而成，特別適合小家庭，按用量而開封，靈活又保鮮，其中以九小格獨立包裝合併而成的封面，美侖美奐，最是窩心。

炸豆腐、壽司腐皮，都是外子的最愛，燘煮放湯兩皆宜，自由配搭，細味品嚐，自有體會。

罐頭食品我比較少留意，但那天碰上這日式粟米湯，仿如讀著日本漫畫，按捺不住，掃貨為上。這粟米湯加熱即可飲用，小罐設計，一人分量剛剛好，午飯不想吃正餐，翻熱一罐作熱湯，伴一碟沙律菜，簡單方便又暖胃。

乳酪是我近年的夏日新寵，沒所謂甚麼品牌，原味就可，最怕添加了甚麼士多啤梨或藍莓味。平常我多買90 - 100克的細小包裝，又是一人分量，即開即食即了結，偶爾也會選購以下這款日式乳酪，跟外子大口大口一起分享。

100%牛奶、原味、400克裝，其燙金的包裝配以三角型圓角的設計，較其他圓筒型包裝的品牌更見精緻，握在手裏也特別穩妥，口感較滑，奶味濃郁。

日式商品經常以季節或地區限定作為促銷策略，如櫻花盛開的季節，就會以櫻花風味或粉紅色包裝推出各式各樣的商品。對於這種一期一會的行銷手法，我們都懂，但仍甘心放下「買路錢」，因為我們都感受到生產商和設計師的用心，願意為這些限量商品，花上無限心思。

這套特別限定釀造啤酒，共12罐，按日本四處歸入世界文化遺產的地標而設計，明明我就不太愛喝啤酒，但見完完整整的一套禮盒，有點心動，還是據為己有，放著不喝，閑時觀賞一下，幻想處身富士山、京都府，也甘心。







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