收藏文章

開學了，小朋友難免易緊張。有註冊中醫師指，開學需要適應新環境及新同學，性格內向、肝腎較弱的小朋友，尤其易受壓，出現驚恐不安。如想為子女紓緩緊張情緒，家長可針對3大穴位做「小兒推拿」，以達至補心、補腎及清肝效果，幫助他們寧心安神、緩解驚恐及氣鬱，效果可與針灸媲美。

註冊中醫師胡凱淋

開學後小朋友情緒要注意！註冊中醫師胡凱淋指，因開學後要面對新環境及新同學，小朋友容易對未知的新要求產生壓力，因而出現驚恐不安情緒，「像成人在周末狂歡過後，易出現抑鬱星期一（Blue Monday）現象。」

她稱，內向、對環境「高敏」的小朋友特別高危，「從中醫角度，肝、腎較弱的小朋友亦易有情緒波動，如膽氣虛者容易膽怯、驚悸，行雷亦會嚇到彈起；腎氣虛者，亦易有驚恐、情緒焦慮等表現。」如本身有社交焦慮、選擇性緘默症的孩童，壓力亦更大。

小孩氣感靈敏 用推拿不用針灸

開學後要面對新環境及新同學，小朋友容易對未知的新要求產生壓力，因而出現驚恐不安情緒。

胡凱淋推薦3大小兒推拿穴位，「小朋友因身體細小，氣感較靈敏，只要用推拿手法刺激穴位，便可收調氣血、疏通經絡之效；若是成人，則需用針灸才有療效。」針對出現不安緊張，睡眠差等情況，她教路可從「補心」穴位下手，「可收補心氣功效，有助寧心安神。」

至於容易驚恐的小朋友，應用「補腎」穴位。胡稱，小朋友可自行按壓，「當緊張情緒來時，直接捉緊尾指即可。」她指，相關穴位亦可保健，「按壓可收健脾補腎之效，對小朋友骨骼、腦部發展亦有好處。」

穴位非按得愈多愈好 注意力度

當小朋友暴躁及情緒失控，可用「清肝」穴位盡快將肝氣疏洩，解除氣鬱，紓緩情緒不寧。但她提醒，此穴位屬「滯法」，必須在發脾氣、忟憎時才使用，否則有機會導致肝氣虛，影響脾胃，令人無胃口。她補充：「小兒推拿有治療作用，但穴位不是按得愈多愈好，若超出建議時間及力度，或有反效果，應先諮詢中醫師意見後才施行。」







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動