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你試過單腿企10秒而不失平衡嗎？這動作太小兒科了？雖然「單腿企」乍聽起來好像是小孩子的遊戲，但大家千萬別小看這個動作，因為根據一份刊登於《英國運動醫學雜誌》的國際研究指出，不能連續10秒單腳企的中老年人，在未來10年內死亡風險幾乎是其他人的兩倍！

上述結論是由英國、美國、澳洲、芬蘭及巴西各國專家所組成的研究小組，針對平衡力與死亡率之間的關係，進行了為期12年（2008年至2020年）研究而得出。相關研究涉及1,702名年齡介乎51歲至75歲「步態穩健」的中老年人，研究人員收集這些中老年人的體重、腰圍尺寸、體脂測量等數據後，就要求他們「雙手垂直各下，擺放在身體兩側，抬起其中一隻腳，並放到對側腿的小腿上，就這樣單腳企10秒」，結果發現有21%測試者未能完成！

研究進行期間，研究人員發現，「無法單腳企10秒」的情況幾乎每五年會翻近一倍，而這些中老年人的身體狀況通常較差，往往更伴隨著肥胖、心臟病、高血壓、高脂血症等健康問題；當中有7%研究進行期間死亡，主要死因為癌症（32%）、心血管疾病（30%）、呼吸系統疾病（9%）新冠病毒感染併發症（7%）。最後研究小組得到結論：「不能單腳企10秒以上的人，其未來10年內，因任何原因死亡的風險會增加84%。」有學者建議，中老年人進行身體檢查時，應該加入平衡力測試。

但要留意的是，該研究是有侷限性的，事關測試者均是來自巴西的白種人，這意味著研究結果可能不會廣泛地適用於其他種族與國家。至於平衡力與健康的關係，其實醫學界早就「確認」了，BBC科學節目主持人邁克爾·莫斯利醫生（Dr Michael Mosley）更曾在其主持的節目《就一件事》表示，多練習單腳企有助改善平衡力，減少跌倒致死機率，亦有助降低心血管疾病風險等。

（圖源：pexels）

想知自己的平衡力如何？不妨來一個「張眼、閉眼單腳企」測試！

測試方法：應以常用腳作單腳站立（平時走路先出右腳就用右腳），抬起另一隻腳至接近或高於膝蓋位置，開始計時。單腳企期間，雙手保持垂直，當腳一移位或落地時，停止計時。然後閉上雙眼，重複以上測試。（註：可測量3次，再取平衡數。）

根據2011年康文署與香港中文大學體育運動科學系一個關於單腳企的測試研究，從各區抽選約2,300人接受「閉眼單腳企」測試後，結果發現不同年齡可保持單腳企的平均時間為：

20至39歲：（男）39.31秒（女）32.23秒

40至59歲：（男）15.53秒（女）14.42秒

60至69歲：（男）9.8秒（女）8.76秒

大家都Check吓自己達唔達到平均時間啦！







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