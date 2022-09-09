收藏文章

正所謂「年紀大，機器壞」，隨著年紀漸大，記憶力衰退可說是必然發生之事，不少人都會想盡辦法避免自己的記憶力下降，例如吃健腦食物、營養保充品等；但大家又知道，做運動也可以預防記憶力衰退嗎？最近有外國研究指，「行路」可有助改善記憶力！究竟要點行？幾耐行一次？

每星期運動3次可改善記憶力？

美國匹茲堡大學的研究人員曾就運動和記憶力之間的關系，召集一共2,750名平均年齡71歲的人進行研究，參加者在研究期間要每星期運動3次，每次約15至90分鐘，並持續18至39星期。結果發現，年齡介乎55至68歲的參加者在運動時表現出最大程度的記憶力改善！

（圖片來源：unsplash）

研究人員指，如每星期運動3次並持續4個月，可助改善人的「情節記憶」；那麼甚麼運動最有助改善記憶力呢？研究發現，其實行路是最有用的有氧運動！行路除了可以減輕壓力和增強幸福感，亦有助改善心臟健康，間接影響大腦和記憶力。

除了行路，美國一位老年病學和神經病學教授（Dr. Joe Verghese）亦曾發表研究，指有氧運動可增加海馬體體積約2%，從而加強記憶力，大家不妨參考一下，多做運動增強記憶力！

推介有氧運動：

1. 快步

2. 游泳

3. 跑步

4. 單車

5. 跳舞

6. 跆拳道







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動