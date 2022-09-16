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牛奶是公認的健康食品，但配搭食物也有學問。有營養師指，牛奶如與含植酸及高纖維食物一同進食，可能會阻礙人體吸收鈣質，如想透過飲牛奶補鈣便要注意。

另外，雖然牛奶含有豐富營養素，如維他命B2和B12、蛋白質、碘和鋅等，但對牛奶過敏者或是「乳糖不耐症」患者，飲牛奶後都會不適，或有肚瀉、肚脹等情況。

香港營養師學會認可營養師溫巧晴

香港營養師學會認可營養師溫巧晴表示，牛奶含有可鞏固骨骼和牙齒、協助肌肉和血管收縮的鈣質，亦含有維他命B2和B12、蛋白質、碘和鋅等，有着推動新陳代謝和發育、保持神經系統和甲狀腺正常等作用，但飲牛奶時如同時食用含植酸及豐富纖維食物，如燕麥、紅腰豆和鷹咀豆等豆類食物，則會妨礙吸收鈣質。

患乳糖不耐症 飲牛奶恐肚瀉

有些人則因對牛奶過敏，即使飲極小量牛奶也會出現肚瀉、皮膚出「風癩」等症狀。溫續說，部分人可能因腸道缺乏為身體分解乳糖的乳糖酶而出現「乳糖不耐症」，飲牛奶後可致肚脹、多胃氣及肚瀉等情況，但並非每次飲都會發作，如希望避免出現上述情況，可減少攝取牛奶分量，或改為進食含較少乳糖的乳製品如芝士、乳酪等。

至於如何選擇牛奶，溫建議一般成年男女及高運動量人士飲用高鈣低脂牛奶；體重正常的兒童則要攝取足夠鈣質，以維持骨質密度、幫助骨骼及牙齒成長，如需控制體重甚至減磅，可選脫脂牛奶以減少攝取熱量及脂肪；長者則應選擇額外添加維他命D及鈣質的牛奶，保證能攝取足夠營養。

另外，她提醒食物中的鈣質可減低人體吸收抗生素等藥物的能力，故攝取時間應分隔至少半小時。，每周運動逾3小時的效果尤佳。







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