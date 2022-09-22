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疫情終於稍見緩和，只可惜一波未平，一波又起！本港於9月初錄得首宗猴痘輸入個案，令人人心惶惶。為減低猴痘在港爆發的機會，衞生署昨日（21日）公布，10月起將展開高風險群組接種猴痘疫苗計劃，4類高風險群組人士可自願接種，即睇以下詳情！

由10月5日起，4類高風險群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗，當中包括：

1. 曾進行高風險性行為，如性工作者、有多名性伴侶或過去12個月有性傳播感染史人士

2. 負責照顧猴痘確診病人的醫護人員

3. 處理動物傳染痘病毒的實驗室人員

4. 當動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員

有高風險性行為的到診者，可於以下6間衞生署轄下指定診所接種疫苗：

1. 灣仔男性社會衞生科診所

2. 灣仔女性社會衞生科診所

3. 油麻地男性社會衞生科診所

4. 容鳳書社會衞生科診所

5. 粉嶺社會衞生科診所

6. 屯門社會衞生科診

接種服務亦於九龍灣綜合治療中心、伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院特別內科診所提供。至於醫護和實驗室工作人員，醫理局和衞生署將於下周一（26日）起，分別在醫管局職員診所和衞生署部分診所為其處於高暴露風險員工接種疫苗。

而則為其他高風險目標群組人士，包括非衞生署社會衞生科診所到診者，則可到油麻地賽馬會分科診療所和灣仔鄧志昂專科診療院的猴痘疫苗接種中心接種疫苗。

屬於高風險群組人士，可於10月3日起透過電郵或致電2547 1900預約接種疫苗。







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