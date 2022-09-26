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50歲的張太過生日，女兒送了她一對銀鐲子。張太看著十分喜歡，當天就戴上了不肯脫下來。

戴了大約一個月，張太發現銀鐲子好像有點變黑，但她沒有當回事。隨著佩戴時間延長，手鐲變得愈來愈黑。正巧女兒看到後告訴她，銀手鐲顏色變黑是身體內毒素太多導致的，銀手鐲會吸附體內的毒素。

女兒的說法讓張太嚇了一大跳，趕緊致電預約求診。

張小姐緊張地問：「譚博你好，媽媽的銀手鐲發黑，是身體在排毒？我們不是太懂，所以特登來找你把把脈。」

我答：「銀手鐲發黑其實是一種化學反應，而非身體在排毒。

銀手鐲變黑很多時是因為銀在空氣中遇到硫化氫氣、硫離子時所產生的化學反應。在這種情況下，會形成難以溶解的銀鹽。時間長了，會在銀飾的表面慢慢形成一層黑色的硫化銀膜。早期，一般為細小的黑色斑點，隨著佩戴時間的延長，所產生的化學反應也會更多，銀飾上的黑點也會逐漸增加、擴散成片，最後導致銀飾變黑。

另外，也有一些銀飾變黑是由於人體汗液內含有的硫、氨等物質，導致銀飾表面發生氧化、變色，失去光澤所致。再加上汗液本身是酸性物質，這樣便會讓銀飾變黑的速度加快。

以上因素，也就是為何張太的銀手鐲愈戴愈黑的原因。」

張太續問：「那我就明白了。譚博，請問怎樣情況下，代表體內有毒素，要及早求醫？」

我答：「排毒，一直是大家熱議的話題，但是身體需不需要排毒，首先要先了解，身體裏有沒有過多的毒素。

世衛數據顯示，我們的腸道內可存在3-10kg毒垢、血管內的毒垢約佔有人體重量的8-10%、肝臟、膽囊以及膽管內的毒垢也有0.5-5kg。原來我們的體內竟有這麼多的毒素存在，當體內毒素過多，身體會有哪些表現呢？看這4點就知道。

1. 便秘

長期排便不規律、便秘、排便間隔超過兩天，說明腸道內存在宿便。大量的糞便停留在腸道內，其內裡所含有的有害物質會被身體再次吸收，造成邪毒內陷，同時令脾胃虛弱，腸道神經功能紊亂，從而導致食慾不振、噯氣、脘痛、胸悶、肚脹等腸胃不適以及口臭、口苦等症狀，還可能會增加結腸癌的風險。

圖片來源：freepik.com

2. 皮膚瘙癢

肺與大腸相表裡，意指肺與大腸關係密切。若果大腸失調，必影響肺臟。肺主管皮膚、毛髮和呼吸系統，三者之間相互消長。皮膚也是人體一個重要排毒器官，皮膚上含有大量的汗腺和皮脂腺，可通過排汗的方式來排出毒素。部分人因為外界刺激、精神緊張以及內分泌障礙等，導致皮膚排毒功能受到影響，分泌紊亂，從而導致皮膚瘙癢。因此，莫名其妙的皮膚瘙癢，可能提醒你需要注視排毒了。

3. 色斑

當臉部出現色斑時，往往是在提示經絡堵塞、體內有瘀、邪毒內侵、毒素積聚和消化功能變差等。特別是女性，若果體表突然出現色斑，一定要引起警惕，及時要調理養生和排毒處理。

4. 痤瘡

引起痤瘡發生的原因主要是因為經絡和毛孔堵塞，導致毛囊內的油脂、熱毒等無法排出。大量油脂和邪毒堆積後形成痤瘡。中醫認為痤瘡的發生和肺經風熱、脾胃蘊熱、濕熱內生和邪毒蘊積相關，所以當痤瘡出現，提示要為身體作出排毒。」

張太喃喃道：「我確實一向有便秘問題，皮膚又容易敏感，以為只是皮膚乾，面上又長斑，以為中年女人一定會有斑，沒想到原來因為身體有毒素⋯⋯」

張小姐問：「譚博，你可以怎樣幫助我們呢？」

經詳細診斷後，我答：「針灸，有立竿見影之效。

針刺：膈俞、大腸俞和三陰交等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次一療程。」

張太大喜，續問：「平時有甚麼需要注意的？」

我答：「平時最好久不久調理身體，時常勤忽掃，讓體內毒素無法積聚。再者，也需要注意以下事項：

• 適當的運動出汗

運動可以讓體內的新陳代謝速度加快，毒素排出的速度也會加快。而在運動過程中，皮膚上會大量出汗，出汗就是在排出體內毒素。但緊記別過勞，過猶不及都是病，過量便是勞動，並非運動。汗為血之餘液，出汗量也不能太過，否則會血虛。因此建議每周大約保持3-5次運動，每次運動大約30分鐘。以不過勞為原則，氣血不足者除外。

• 飲食注意3點

1. 多吃粗糧

粗糧內含有豐富膳食纖維，可促進胃腸道蠕動，加快大便排出，對腸道健康非常有益。日常主食建議用粗細糧5:5配比，也不能完全只吃粗糧，容易導致脾虛，胃腸道負擔過重。

2. 多吃新鮮蔬果

新鮮果蔬含有豐富的維生素、礦物質以及膳食纖維，讓身體補充多種營養元素。同時還可預防便秘，加快毒素排出，對於體內的氣血循環、淋巴循環等，都能起到積極作用。但脾胃虛寒和氣血不足者就不宜。

3. 多喝水

多喝水即可多排尿，讓體內毒素隨著尿液排出體外，正常成年人大約每日2公升為佳，腎病或長期病患者除外。反之，一些長期不愛喝水的人群，尿液會因此而變得濃濁，其內裡所含的毒素容易影響到尿道和腎臟功能，也不利經絡與氣血循環。」

張小姐說：「看來，我和媽也要－同針灸排毒，調理身體。」







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