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由經濟通主辦的第三屆「2022健康同行夥伴大獎」已經圓滿結束，大會以「願康迎富，持續優雅」為主題，表揚得獎企業/機構在過去一年對個人及社會，以及其行業發展作出傑出的貢獻，及表彰他們在提升香港市民對平衡健康、財富和生活方式的關注方面，及一直在竭盡全力地為大眾健康積極研發各式各樣的產品服務。滙豐憑健康獎賞計劃「Well+」於第三屆「2022健康同行夥伴大獎」獲得「傑出數碼健康奬賞計劃」。



1. Well+的設計理念是甚麼？

Well+是一個健康獎賞計劃，通過有趣、遊戲化的設計，結合身體、心靈和財富健康的理念，幫助會員養成健康的生活模式，並融入豐富的獎賞，鼓勵並慶祝會員持續提升整體健康。

2. Well+內有「身．心．財」，對觀眾有什麼好處?

在後疫情世代，越來越多人開始關注可以促進健康的應用程式。 Well+健康計劃的設計圍繞着身體、心靈和財富的全面健康理念，引領會員逐步提升整體健康。他們需要完成不同的挑戰任務，包括步行或體能訓練、理財小測驗、以及心靈練習等，完成就可升級。在過程中，會員可以學到不同的健康貼士，逐漸養成更好的健康習慣，同時隨著每一階段的進步賺取獎賞。任務的難度越高，獎賞也會越精彩紛呈。



譬如一位Well+會員表示：「呢個健康計劃嘅指引清晰，我可以學到好多健康貼士，幫我養成健康習慣。入面嘅活動都幾簡單，而家好有信心同動力keep住呢種健康生活模式！」

3. 市面上亦有類似產品，Well+與其他競爭對手的產品有甚麼優勝之處？

我們相信Well+是市面上健康理念最全面、活動內涵最豐富、設計最循序漸進的健康計劃，充滿趣味互動並富含精彩的即時獎賞。Well+為目前市面上唯一完全與銀行流動理財程式整合的數碼健康計劃，帶給會員友好的無縫體驗 — 憑藉香港滙豐銀行與滙豐保險的領先技術，我們在開發時已經把這個健康計劃設定為銀行流動理財程式的一部分，客戶只需要按三個掣即可成爲Well+會員，以一個應用程式便可提升身、心、財三方面的健康。Well+計劃亦通過豐富的獎賞鼓勵會員持續進步，協助他們將循序漸進的健康習慣提升到一個新的水平。會員更可以「獎賞錢」來換取禮品，或直接繳付信用卡的結欠款項。

4. Well+未來方針是甚麼？

我們會不斷開發並推出有趣的新功能和活動，豐富Well+的整體遊戲化設計，當中有些任務會根據會員的健康和理財進度進行個性化，獎賞的方式也更富彈性，以此幫助會員在增加健康意識的同時，輕鬆掌握身心健康及理財的貼士。

5. [限時優惠]

由即日起至10月31日，加入Well+的新會員即可獲得$20「獎賞錢」迎新禮品；而現有Well+會員只要成功推薦好友參加Well+，亦可賺取$20「獎賞錢」，推薦獎賞更不設上限。立即邀請好友，健康獎賞一齊賺！您可以前往滙豐網站Well+主頁查看優惠詳情。







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