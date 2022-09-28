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心血管病是全球頭號殺手，每1.7秒就有人因此而死亡。本港心臟病死亡率去年亦升至近10年新高，每10萬人便有89人因心血管病去世。適逢明日（29日）為「世界心臟日2022」，香港心臟專科學院昨公布調查指，心臟病患者在疫下三高惡化，近3成人無運動、體重增、整體生活習慣惡化，醫生籲每日運動30分鐘和多做簡單伸展，保護心臟健康。

香港心臟專科學院院長暨「世界心臟日2022」籌委會主席陳偉光指，本港心臟病死亡率在疫下持續上升，原因未明，但高血糖、高膽固醇、高血壓、肥胖和缺乏運動等，均為心血管病的高危因素。該學院於7至8月訪問266名到心臟科專科求診或覆診人士，並委託浸大社會科學研究中心分析，結果發現，近9成受訪者最少患三高的其中一高，當中近1成人病情在疫下惡化。

陳稱，不少受訪者未能在疫下理想控制三高風險因素，分別有42%和19%人吃多了外賣及零食、近3成人體重上升；另30%人的整體生活習慣惡化、32%睡眠質素下降、42%情緒壓力增。

籲每日運動30分鐘

該學院候任院長暨「世界心臟日2022」籌委會委員梁達智說，運動能降低新冠肺炎和心血管疾病致死風險，且有助冠心病患者紓緩抑鬱和焦慮，惟31%受訪者於疫下運動時間縮短、26%更完全無進行任何帶氧運動。梁強調，戴口罩運動對冠心病患者臨床表現沒影響，故若患者病情穩定，即使戴口罩也可進行低至中等強度運動，如急步行。

至於感染新冠後可否運動，教大健康與體育學系高級講師雷雄德稱，確診新冠2周內應避免進行劇烈運動，但可循序漸進做低至中等強度運動，籲市民每日運動30分鐘、每周進行至少150分鐘或75分鐘中等或劇烈強度帶氧運動等，保護心臟健康。







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