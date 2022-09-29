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「過了中秋，又到秋分，秋天已過了一半。」我說。

「天氣還熱呢，我從辦公室走過來，汗出也不少。」May說。

「早晚明顯清涼。秋分和春分一樣，白天和黑夜時間平分，處於均衡狀態。不同的是，秋分過後，白天時間愈來愈短，黑夜愈來愈長，陰氣漸重，氣溫和空氣中的水份同樣處於往下收降的狀態。」我說。

「秋天是否應補身，為冬天作準備？」May問。

「養生一年四季都應重視。中醫著重順應自然，古人一直都是日出而作，日入而息。現在日落較早，我們應早點入睡，仔細留意自己身體，會否覺得比夏天時早點有睡意？」我問。

「倒也是。還以為自己不夠休息。」May說。

「都巿人睡眠不足是老問題了。睡眠是陽氣入陰，身體處於收藏狀態。太陽下山表示陽氣往下收了，所以身體自然跟隨大自然，陽氣往下降，睡意就來了。有睡意就要睡啊。經常熬夜，容易傷及人體陽氣。」我說。

「那要多做運動嗎？」May問。

「好問題。秋冬時陽氣收斂，故不宜做劇烈運動。行山、步行，一些能放鬆身心的運動就好，避免大運動量、出汗較多的運動，以免損耗陽氣。

現在早晚天氣清涼，雙足距離心臟最遠，腳是全身最易冰冷的部位。不少女士還穿短裙，寒從腳生，注意保暖。或者出外帶披肩，進入室內冷氣地方可以蓋上。」我說。

「飲食方面又有何要注意？」May續問。

「這時應吃健脾補腎又滋潤的食物。淮山差不多是一年四季都可吃的。淮山，即山藥，性平，味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。秋冬可吃木耳和杞子。白背木耳性平，味甘；入胃、大腸經；能活血止血，補氣養血。杞子，正式名稱為枸杞子，性平，味甘，入肝、腎經，能養肝明目、補腎益精。白米性平，味甘，入脾、胃經，功效包括補氣運脾、消積止瀉、益脾和胃、除煩。

脾主四時，脾有協調作用。脾胃好，能消化的食，又可適應天氣變化。因此健脾不可少。紅蘿蔔和薯仔可炒菜，又可煲湯。」我說。

「謝謝你呀。」May。

「說到底，保養身體是一輩子的事，對身體不好，年長了吃虧的就是自己。」我提醒。

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