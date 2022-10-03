收藏文章

運動或煮食後，如發現皮膚表面出現小水泡，需要小心處理。有皮膚科專科醫生指，水泡是皮膚表皮層以下積聚體液的現象，最常見是因摩擦、燙傷造成。至於應否戳破水泡，醫生強調，一般水泡會在2至3星期收水和康復，若水泡細小、不影響正常生活，便不宜戳破，否則會形成傷口，增加引起二次感染的機會。

林嘉雯醫生

皮膚科專科醫生林嘉雯解釋，水泡是皮膚表皮層以下積聚體液，如血清、血或濃的現象。最常見成因為摩擦和燙傷，而曬傷、皰疹和水痘等病毒感染、金黃葡萄球菌等細菌感染、藥物敏感、蚊叮蟲咬、免疫系統異常反應，如患汗皰疹、天皰瘡和類天皰瘡等，亦有機會引致水泡出現。

一般2至3周內康復

由於水泡內的體液會對皮膚造成壓力，患者主要受痛楚困擾；若水泡由濕疹或蚊叮蟲咬引起，則會痕癢難耐。林續指，運動人士、廚師、家庭主婦、戶外工作者等，均是因摩擦或燙傷導致生水泡的高危人士。而濕疹患者及皮膚乾燥人士則會因皮膚多決裂，易感染病毒、細菌和真菌而生水泡。

水泡出現的位置會按不同成因有異，但林稱，最常見是在雙手和雙腳出現，因手部是最常接觸外界的身體部位，做運動如舉重等，會摩擦雙手；煮食時被熱油燙傷亦會導致水泡出現；至於腳部則是承受全身體重、壓力最大的地方，加上經常着鞋和走路摩擦，令生水泡機會大增。

坊間常有應否戳破水泡的迷思，林強調，只要水泡細小、不影響正常生活，便不宜戳破；視乎水泡大小和深度，一般會在2至3星期收水和康復；患者期間可用乾淨紗布覆蓋患處，以作保護。

用消炎藥膏膠布免感染

惟林指，若水泡太大和引起痛楚，則要考慮到醫院或診所，尋求醫護專業協助。她指，醫護會先消毒患處，再用已消毒儀器刺穿水泡表皮，形成小孔讓體液流出，紓緩壓力。

但由於刺穿水泡會形成小傷口，患者應搽消炎藥膏和使用消毒膠布，避免傷口二次感染。

林續說，若患者小心翼翼呵護患處，仍不小心弄穿水泡，則要緊記保留水泡表皮，覆蓋傷口作保護，其後亦要搽消炎藥膏和用敷料包紮傷口。

生水泡位置會引起痛楚，或為生活帶來不便，故預防勝於治療，林嘉雯建議市民避免穿着過緊的鞋和襪子，步行一段時間便要休息，而進行會摩擦雙手的運動時，亦須帶手套和格外小心；若是燙傷則要立即沖凍水或冰敷，幫助皮膚降溫。







【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看