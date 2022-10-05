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「昨天和家人吃火鍋後，現在胸口不舒服，又沒大便，十分難受呢。」Rachel說。

「也喝了冷飲吧？」我問。

「很難免呢。」Rachel說。

「真是濕滯了。」我說。

「現在天氣不是乾燥嗎？為何也會濕呢？」Rachel不解道。

「現在是秋天，天氣乾燥，我們皮膚也感到乾，口也乾。如果我們能從水穀精微化成津液，則可滋潤我們肌膚，也能解渴。首要條件是脾胃功能好，能運化正常。

秋天時大自然的能量往下收降，還未到底。每下一場雨，氣溫和濕度會再下一點。我們體內氣血也跟隨大自然，天人合一。脾胃位於身中央，氣血由上焦降下，壓迫脾胃中土。這時脾胃本來就不易運作。火鍋一般食物豐富，需要脾胃消化，加重脾胃負擔。再加上生冷飲食，胃陽不足，如何處理食物呢？不就是凍結了脾胃，不動了嗎？

水液流動不暢為濕，停滯了就是滯。你現在感到胃脹，欲吐又不能，大便又不通，正正是濕滯了。」我說。

「那怎麼辦？真的很辛苦。」Rachel說。

「脾胃不能運作，影響津液生成，所以感到乾燥。濕滯和乾燥兩者沒衝突。明白了原因，就可對症下藥。

除了服中藥，也可煲時令湯水，健脾去濕，又可潤燥。我建議猴頭菇無花果素湯。猴頭菇性平，味甘，利五臟，助消化，具有健胃、補虛、益腎精之功效。無花果，性平，味甘，入肺、胃、大腸經，具有健脾、滋養、潤腸的功效。

為了加強脾胃功能，可以加白朮和紅豆，健脾去濕。白朮性溫，味苦、甘，入脾、胃經，能補氣健脾、燥濕利水、止汗、安胎。紅豆性平，味甘、酸，入心、小腸經，有滋補強壯、健脾養胃、利水除濕、清熱解毒、通乳汁和補血之功效。

冬天不遠了，深秋是時候補補腎。可以加腰果，又可增加味道。腰果性平，味甘，入脾、胃、腎經，功效包括補腦養血、補腎、健脾、下逆氣、止久渴。

這些材料一家大小也能喝。素湯又不會太油膩，容易消化和吸收。」我說。

「謝謝你啊。」Rachel說。

「吃飯要節制，七成飽就好了。如果吃多了，最好喝杯陳皮茶、普洱茶等消滯。還可是熱敷胃腹，以助脾胃運化。散步也助氣血運行。」我說。

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