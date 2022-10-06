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可能因疫情關係，近兩年猴頭菇在外國突然爆紅；超市不單有新鮮奶白色的猴頭菇售賣，營養補充劑、猴頭菇粉、猴頭菇精華素，甚至飲品沖劑等也一一在健康店找到，而各國關於猴頭菇的研究也陸續出現。

（圖片由作者提供）

究竟，這款在亞洲一早已經普遍的菇菌，是否真的如外國宣稱功效這麼神奇？

猴頭菇的獨有營養素

這個白色毛絨絨的菇菌（新鮮的是白色／乾的則是棕黃色）一直都是亞洲人飲食及醫藥文化的一分子，當中有益營養素是在鬃毛子實體和菌絲體（根狀結構）中找到。而當中的活性成分，包括各種多醣、類固醇、生物鹼、內酯，初步研究顯示這些營養成分，有抗炎及抗氧化功效，令猴頭菇對健康有益。

由於猴頭菇營養研究只屬初步，大部分研究也只是在試管或動物實驗，人類實驗非常少。今天就讓我分享幾個較為清晰的研究發現及結果，簡介三個猴頭菇的初步益處。

三個猴頭菇益處

1. 或可改善腦退化或腦疾

早於90年代，研究人員從分解猴頭菇時候，發現猴頭菇含有海瑞辛酮和Erinacines這兩款物質，之後的試管實驗中，發現此兩款物質可刺激腦細胞的生長。2009年就有一項日本研究去探索猴頭菇補充劑對於患有輕度認知障礙的中年至老年人的影響。結果發現，連續16星期，每天服用三次每次250毫克猴頭菇補充劑，明顯改善腦部認知能力。但當志願者停止服用補充劑，益處就消失了。近期一點，就有一項於2020年刊登的台灣研究則指出，連續四十九星期每天服用三粒350毫克猴頭菇補充劑，或有助於顯著改善輕度阿茲海默病患者的大腦健康。

2. 或可改善或預防胃潰瘍

胃潰瘍成因之一，就是幽門螺旋菌過度滋生而導致胃黏膜層受損。試管研究發現，猴頭菇提取出來的精華，可抑壓幽門螺旋菌的生長。於2019年有一個老鼠研究亦同樣證實此益處，可是暫未有人類研究去證實這個效益。另外，一項動物研究也指出，相比降胃酸藥物，猴頭菇精華更有效預防因酒精引起的胃潰瘍，且沒有任何副作用。

3. 或可增強免疫力

菇菌類食物可增強免疫力，已不是新發現。菇類中的β－葡聚糖，可增強免疫力細胞的活動能力，對抗感染，所以猴頭菇有相似能力，也並不出奇。2017年就有一項研究指出猴頭菇可增加老鼠腸道免疫健康，防止因從口腔或鼻腔進入的細菌引致的疾病。另一項研究則指出，似乎猴頭菇的增強免疫系統能力，是來自於改善腸道菌群。不過跟上面一樣，暫時的研究只在動物實驗中初步確認，暫未有人類實驗結果。

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（圖片由作者提供）

猴頭菇產品多籮籮

在香港，猴頭菇通常都是乾貨，也有冰鮮的；在外國，通常是新鮮的。而猴頭菇補充劑及精華產品現在非常流行，上網站搜尋猴頭菇的英文Lion's mane mushroom（你沒看錯，外國人覺得猴頭菇的絨毛似獅頭毛因此有這英文名），搜尋結果出來的多數是補充劑。我查看大部分研究，都是以猴頭菇提取出來的精華、或猴頭菇補充劑產品去作實驗，而非用乾猴頭菇食物。所以以現時的數據，不能夠推測用乾猴頭菇煲湯或製作菜式會否得出同樣健康功效。不過可以肯定的是，研究用高劑量猴頭菇補充劑的，都沒有誘發副作用，因此可以推測，以猴頭菇製作湯水或菜式是無害的，可以放心吃。







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