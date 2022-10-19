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「這幾天頭痛呢。」Annie說。

「睡不好嗎？」我問。

「頭一天晚睡，醒來就頭痛，後來幾天也刻意早點入睡，可惜現在也是頭痛。跟打風有沒有關係？」Annie問。

「首先我們要了解頭痛是如何造成的。中醫認不通則痛，不榮則痛。『不通』指的是氣血運行不通受阻，常見為經絡不通。『榮』通『營』，『不榮』指的是身體某部分得不到充夠的氣血滋潤。這兩個情況下，身體某部分就會發出『疼痛』的警號。留意一下，疼痛的『疼女，有一個『冬』字，所以古人已發現寒氣為導致痛的常見原因。

太晚睡覺，體內氣血未能收藏好，以致積聚上身位置，導致清陽不升，濁陰不降。頭經絡阻塞不通，所以睡不好或太遲入睡，醒來都頭昏腦脹。

打風的確有影響，你的觀察力不錯啊。颱風引致的低氣壓，可以影響人體內氧氣的供應，或會影響呼吸、嘔吐等。這些壓力影響體內氣血運行，尤其頭部經絡不暢，則造成頭暈頭痛。數年前超強颱風山竹，造成很大破壞，還記得吧？很多人也有頭痛。

另外和秋天也有關係。現在正值深秋，大自然的能量向下收，我們體內氣血也往下焦收藏，本就對中焦造成壓力。睡不好，氣血阻塞在身體中上部，頭部氣血不通，再加上由上而下的壓力，我們就會頭痛頭脹了。」我說。

「原來這樣。那麼我頭痛是正常的了。」Annie說。

「倒不是。頭痛是一個警號，當是不是正常，只是常見問題。山竹襲港時，也有人不會頭痛啊。身體好就能適應天氣變化，偶爾睡不好也影響不大。寒露時期，飲食要健脾補腎。淮山和栗子是常用的煲湯食物。栗子性溫，味甘、平，入脾、胃、腎經，功效包括養胃健脾、補腎強筋、活血止血。淮山，即山藥，性平，味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。

『荷蓮一身寶，秋藕最補人』，秋冬正是蓮藕最當造、全年最粉嫩的時候，現在可以多吃一點。蓮藕煮熟後，其性由寒轉溫，能健脾養胃、補氣養血、止瀉，加入湯水增加健脾功效。」我說。

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