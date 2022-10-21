收藏文章

港島東醫院聯網的泌尿外科團隊自2008年起，先後在聯網內開設6間護士及3間專門診所，加快評估，當中泌尿結石病患輪候期，由170周激減至最快4周。團隊更訂出指引，讓社康護士上門協助病人拔導尿管，避免病人反覆到院。

呂嘉樂、李卓文、俞文軒

東區醫院外科顧問醫生李卓文指，過往有泌尿結石問題病人，在高峰期要等170周始能見醫生，「但結石或堵塞輸尿管，使腎功能受損，增感染及併發症風險，盡快診治十分重要。」聯網先後有9間診所開設，其中護士診所負責初步評估病況，分出診症優次；專門診所則跟進複雜個案，避免復發。他笑言，自有診所後，結石病患最快4周內可評估，即變相快41倍。

結石病4周內可評估 快41倍





外科顧問護師（泌尿外科）呂嘉樂指，護士能加快篩查，教育患者做好護理，若發現病情惡化，即可安排手術，加上持續跟進，能與病人建立更好互信，有助掌握病情發展。

外科副顧問醫生俞文軒補充，泌尿問題多較私密，如勃起功能障礙、失禁等，病人常難以啟齒。有個案是6旬翁切除前列腺癌後失禁，日用3、4條尿片，影響其倉務工作，但做人工尿道括約肌植入手術後，尿量受控，每日只用1條尿片；也有58歲男士切除前列腺後，出現勃起障礙，經勸說做人工陰莖植入術後，終能正常行房，「過往同類個案需7年處理，現最快4個月已可做手術。」

上門助拔導尿管 免病人再入院

另聯網內每年有4,000病人因泌尿或婦科手術、尿滯留或尿失禁的複雜個案，需戴導尿管數周至數月，易致尿道或膀胱損傷，亦增年輕男士性功能受損風險。團隊2015年起制訂試行拔除導尿管指引，將用藥及拔導尿管流程系統化，可由社康護士上門協助，成功率達50%至60%，毋須入院拔管，等候期由10至11周，大減至1至2周，亦大減外科介入需要。有住長洲病人毋須再跨區治療，亦有89歲翁出院2周後始由社康護士到院舍拔管，省卻舟車勞頓。







【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看