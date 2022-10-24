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隨著人口老化，慢性病或骨科問題如關節炎和風濕病等或有增無減。有風濕病科專科醫生指，每3名60歲以上人士就有1名有退化性關節炎，即俗稱的「生骨刺」，該病並非單純的老化過程，一般由關節軟骨損傷造成，受影響關節以疼痛和壓痛為主，會隨患者運動量增加時加劇，但可透過調整生活步伐、保養關節和藥物治療等紓緩不適。

馬繼耀醫生

風濕病基金會教育委員會主席、風濕病科專科醫生馬繼耀指，退化性關節炎又名骨關節炎，俗稱「生骨刺」，一般由關節軟骨損傷造成，常發於肩膀、脊椎和手肘等。受影響關節以疼痛和壓痛為主，偶爾會伴發關節周邊軟組織腫脹，關節活動摩擦時或產生雜音，嚴重則可致關節變形。成因包括年齡、基因、關節受傷、體質、肥胖和過度工作，通常45歲以後才發病。

馬稱，骨關節炎與類風濕關節炎不同，前者是因關節互相摩擦，引致其形狀與排列改變、骨骼末端增厚、軟骨及骨骼碎片散落在關節腔內，造成疼痛、發炎及僵硬，症狀不對稱且在運動量增加時加劇。後者則與免疫性疾病導致滑膜腫脹發炎，以及骨頭侵蝕有關，症狀對稱並會隨著運動改善。

他說，隨著骨關節炎惡化，關節表面會變薄，軟骨亦會軟化，表面的完整性被破壞和纖維化，深層軟骨繼而潰爛，令骨頭延伸部位有機會出現「骨刺」。他指關節炎會影響所有年齡層，並非單純的老化過程，患者除可接受藥物治療，如服食撲熱息痛等，亦可接受在關節注射玻尿酸的療程，增加關節液的黏稠度、潤滑關節和抑制發炎等，以紓緩痛症；療效能持續6至12個月。至於非藥物治療，則可調整生活步伐、注重關節保養，並在諮詢醫生意見後，多做合適運動。

患者宜避免彎腰提重物

惟他提醒，患者應盡量避免彎腰、爬樓梯、爬山、提重物和走遠路等；另應盡量避免關節溫度過低，適當時可用約攝氏45度的溫熱水浸敷患處，紓緩痛楚及僵硬。







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