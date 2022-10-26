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「近日好像開心不來。」Rita說。

「是不是剛轉了工作環境？要適應？」我問。

「或許吧。可是我又不覺得工作壓力大，但也想不出原因。」Rita想了一想︰「我會否患上抑鬱症嗎？」Rita問。

「正值深秋，秋天肅殺，自古有點負面的意思。相對一天來說，秋天就像一日中的黃昏，無盡唏噓。愁為心上秋，我們受大自然影響，難免會多愁善感。」我說。

「天氣我不能控制吧。」Rita說。

「讓我再多說一點。秋天大自然的能量往下收、往下降，所以不論溫度和濕度都低了。我們身體也是，上焦的氣血往下收，壓迫中焦如脾土，肝木也受壓不能疏泄，能量不能釋放，則心火不旺，人就沒動力，氣血運行不暢，便會感到胸翳，沒動力了。」我說。

「那怎麼辦？疏肝？」Rita問。

「對呀，疏肝，就是疏理肝氣，恢復肝氣疏泄功能，解除鬱積。肝要釋放能量，也要從腎取。腎藏精，重要如國庫，國庫空虛，民心不穩。所以腎虛是情緒低落的重要原因，例如虛後抑鬱，都是氣血流失太多所致。又或女士經期前後心情欠佳，也離不開腎虛。還有脾，脾負責協調，肝氣不疏通，肺氣降不好，脾虛也會這樣。」我說。

「原來我脾虛、腎又虛，那麼緊要。」Rita傷心道。

「脾虛和腎氣不足，也有程度分別。如果只是稍為情緒欠佳，可以泡杯甘麥大棗解鬱茶，有和中緩急、寧神安躁的功用。當中甘草性平，味甘，入心、肺、脾、胃經，能益氣補中、清熱解毒、袪痰止咳、緩急止痛、調和藥性。浮小麥性涼，味甘，入心經，功效包括斂汗、益氣、除熱。紅棗即大棗，性溫，味甘，入脾、胃經，能補中益氣、養血安神、緩和藥性。甘麥大棗湯是處理情緒的名方，都巿人脾虛濕重，在此我建議加入陳皮泡茶。陳皮性溫，味辛、苦，入歸脾、肺經，有理氣健脾、燥濕化痰的功效。材料簡單易製，味道可口。」我說。

「謝謝你，讓我回去試試。」Rita終於露出笑容。

「還要早睡。有睡意就去睡了。睡覺時身體能量往內收，正是最好的補腎方法！」我說。

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