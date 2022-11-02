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不知道大家有沒有這樣的經驗：睡得正香時突然被伴侶的鼻鼾聲吵醒，更嚴重的是對方打呼打到一半突然停止了呼聲，靜待數秒後再開始呼吸聲。以上的情況除了影響雙方的睡眠質素外，還要擔心背後隱藏的健康危機—睡眠窒息症！

睡眠窒息症影響着香港大約4%成年人。 睡眠窒息症的常見病徵包括睡覺打鼾或出現呼吸暫停、日間嗜睡、容易打瞌睡、日間專注力和認知能力降低、睡醒後感到頭痛、夜尿增多等等。 睡眠窒息症除了影響睡眠質素、 增加夫婦磨擦、減低日間工作效率外， 更會增加一系列的心血管疾病風險， 包括高血壓、中風和心臟病。如果病人是職業司機或需要操作重型機械、進行高空工作等， 更會增加發生工業意外的風險。

（iStock圖片）

近年香港大學中風研究及預防組 (HKU Stroke) 透過文獻整合分析，發現在8,000多名中風患者中約27% 患有嚴重睡眠窒息症。若得不到及時的診斷與治療，患有睡眠窒息症的中風患者再中風的機會比一般中風患者更高、日常活動能力和認知能力亦會下降。（1）

其實睡眠窒息症可分成「中樞型Central apnoea」和「阻塞型obstructive apnoea」兩大類型，前者與腦部病變有關，後者則為上呼吸道組織肥大或腫脹、或睡眠時肌肉放鬆造成阻塞，肥胖是最為常見的風險族群。此外，男性、 年齡大於50歲、頸圍超過40公分、 嚴重鼻敏感、 扁桃腺肥大、甲狀腺功能失調等等患睡眠窒息症的風險也較高。

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