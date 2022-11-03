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跑手注意！渣打香港馬拉松2022（渣馬2022）終於有報名詳情啦！第25屆渣馬經歷停辦風波後，香港田徑總會曾宣布將會爭取於明年復辦，至日前終於舉行啟動禮簡介賽事詳情！今屆渣馬已落實於2023年2月12日（星期日）舉行，賽事將繼續分為分馬拉松、半馬拉松和10公里賽事三個組別，合共2.5萬個參賽名額，雖然較上屆1.8萬個略增，但仍比疫情前的7萬個名額大幅減少！不過好消息是，為慶祝第25屆渣馬，大會將今屆賽事「馬拉松特別獎勵計劃」獎金加碼10倍，只要在指定時間內完成挑戰組賽事，即可獲得1萬元特別獎金，成為「超級千金先生／小姐」！即睇第25屆渣馬賽事詳情！

【第25屆渣馬】賽事詳情

組別：全馬拉松、半馬拉松、10公里賽事

名額：全馬拉松（6,000個）、半馬拉松（6,000個）、10公里賽事（13,000個）

路線：全馬拉松、半馬拉松均在尖沙咀彌敦道出發，10公里賽事則在東區走廊出發；三條路線均以維多利亞公園為終點。

（截圖自渣打香港馬拉松網頁）

【第25屆渣馬】報名詳情

報名費用：全馬拉松（600元）、半馬拉松（520元）、10公里賽事（420元）

報名日期：［按跑手組別分階段進行］

（挑戰組跑手報名）11月4日至11月10日

（預留名額報名）11月10日至11月14日

（公眾抽籤）11月15日至11月21日

（傷健人士名額）11月15日至12月30日

（公益名額）12月13日至12月30日

按此網上報名

註：

1. 「公眾抽籤」及「預留名額報名」均以抽籤形式進行，而「傷健人士名額」及「公益名額」則採用先到先得方式進行。

2. 「挑戰組跑手報名」名額只會於香港田徑總會有限公司核實相關成績證明後才會被確認。

3. 透過「傷健人士名額」報名之跑手需提供香港特區政府簽發的有效殘疾人士登記證，核實後才會被確認。

【第25屆渣馬】「挑戰組」獎金加碼10倍！

為慶祝第25屆渣馬，今屆的挑戰組獎金將加碼至1萬元，即原來的10倍！所有於3小時（sub 3）及3小時30分（sub 3：30）內完成馬拉松的香港永久性居民男女挑戰組跑手，均可獲特別奬金1萬元，成為「超級千金先生」及「超級千金小姐」！

（圖源：渣打香港馬拉松網頁）







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