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她是一位中學老師，在某知名男校任教多年，對不同資質的年輕人頗有心得。她處理頑劣行為的學生時充分表現出無比的耐性和獨特策略，都非常有見地而又有娛樂性。

她分享教學生涯的點滴，說：「我印象最深刻的並不是如何令有頑劣行為的學生安靜下來，在課堂上合作，在課外不出亂子，而是一個資優學生的對話。

《魔幻之音》劇照

他是那些正式被測試為高智能資優兒童，那些年代，學校只有有限的彈性安排，所以他都要依照級別的進度來上課，只有一兩科可以加入高年級的課堂。所以在他的級別上課時，只要他合作不搗亂，我們都會讓他在旁邊的座位上看課外參考書。

多年教學以來，我也遇上好些資優兒童，他們智力高，學習能力強，但卻在課堂上表現不耐煩，覺得沉悶毫無挑戰，所以大多數都會坐立不安或者打瞌睡。有些更會是孤獨，沒有朋友，社交技巧弱，其他學生也可能排斥他，視他為異類。

但是他卻不一樣，同學們都覺得他是異類，卻對他客客氣氣的。不會排擠他，但亦不是和他稱兄道弟。我聽見其他學生謔稱他是『怪博士』之時，我都有一些猜想。到他和我暢談時，我便明白了。

他說：『當專家們告訴我的父母我是高智商資優兒童之後，我便開始搜集資料去明白這是甚麼一回事。我知道我們的智力比同齡兒童強，但可能情緒和社交上仍是適齡的。所以我努力看書，盡力去了解青少年和成年人的生活和社交。那些心靈書籍，既長篇大論不斷重複，卻有一個重點，就是拉近距離。所以，我和成人談話時就會老成持重些，和同學時就用這個年紀這個年代的態度。但是，要得到同齡朋輩的接納，我會在適當時候作出建議，幫他們解決困難，所以他們就算不依從我的建議，也愛聽聽我的意見和分析。』」

老師繼續說：「我聽了他的見解，又看見他在日常生活上的規律，我便說：『你應該是父母們最想見到的乖孩子，守規矩，不反叛！』怎知，他又說了另一番話，令我大開眼界！」

（下期續）







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