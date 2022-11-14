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腦梗是一種十分可怕的疾病，屬於缺血性腦卒中（中風），佔腦卒中疾病發生中的70%-80%。 一般情況下腦梗都是因為血管堵塞導致患者出現腦部缺血的創傷。這種創傷，有可能導致終身腦損傷和肢體行動障礙。嚴重的，可導致癱瘓，甚至死亡。Fanny 便是其中一人。

Fanny一向注重健康，飲食清淡，並無三高，就是因工作忙碌，所以比較夜瞓，性格也較為急躁。發病前，她覺得都市人的生活都是這樣子，並沒有任何不妥，所以也沒注意調理身體，結果，兩個月前出事了。

Fanny按時返診所覆診，並問道：「譚博，持續兩個月的針灸我的活動能力已恢復了八成，現在拿著拐杖，只是方便自己開路，免得被途人碰著。近期，我從回工作崗位，同事事都驚訝我才三十歲，竟然會中風，他們都提議我請教你如何預防？又有甚麼原因容易導致這個問題出現？」

我答：「腦梗的高發時間往往在清晨我們剛甦醒的時候，危險性非常高。

腦梗患者發病率和臟腑功能、經絡暢通、氣血狀態和血壓呈正相關。日常生活中，除了身體活動引起血壓升高外，我們一天血壓最高的時間點是凌晨1至3點（氣血進駐肝經循行和修補的時間）。通常情況下，到了清晨甦醒前身體血壓又會回落，但是從4點至10點血壓又開始逐步升高，一直到10點鐘時，我們的血壓會達到頂峰。

當血液進駐肺經之時（零晨3到5點），腦梗患者的全血黏度，血漿黏度，血小板聚集等數值均較高，因此在早上我們人體的血液黏稠度較高，導致患上腦梗的風險增高。

血液黏稠度是誘發腦梗的重要風險因素，由於夜間臟腑正進行修補與休息，血壓調節能力降低，到清晨臟腑清出很多痰、濕、瘀、熱、毒素等，若果本身就有「瘀塞」或經絡不通，血液黏稠度又高，就會令腦梗的風險提高。

綜合上述，腦梗發病的高峰期往往都是在晨間4點之後，因此本身有心腦血管疾病的患者，平時可以多作針灸，有助通經活絡，提升體內微循環，還可同時治療心腦血管疾病。 降低血液黏稠度對於預防腦梗有一定的幫助。

除此之外，腦梗發作往往有5個預兆，睡覺時也會表現出來：

1. 打哈欠嗜睡

如果正常睡眠的情況下還經常打哈欠，其實就有可能是腦梗的前兆。腦梗發作前，經絡與血管逐漸堵塞，導致氣滯血瘀。大腦血液供應不足處於缺氧狀態，這個時候，身體就會開始打哈欠來增強呼吸以獲取更多氧氣，但其實這也是一種危險的信號。日常生活中，如果明明充分休息還總是打哈欠，睏倦、嗜睡等問題，都需要提防腦梗的到來。

圖片來源：unsplash.com

2. 四肢麻木

經絡和血管堵塞，血液無法循環到手足等神經末端，因此容易出現四肢麻木的問題。

3. 視物模糊

這種情況可能是因為經絡和血管堵塞，血流不暢，可能有瘀邪，令微小血栓通過視網膜動脈影響視網膜神經而引，也可能是肝血虛、脾虛和氣血虛弱等導致。眼部動脈是最靠近頸動脈的分支，對於血液供應不足導致的問題也最為敏感，當出現視物模糊的情況，可能就代表有血栓和血虛問題。

4. 語言含糊不清

舌為心之苗。 心血虛，血液供應不足，導致大腦的語言神經受到影響，就容易出現口齒不清，說不出話等問題。

5. 睡覺流口水

脾主肌肉。 脾虛，令口部周圍肌肉控制功能不全，導致嘴巴無法自然閉合引起的流口水問題。生活中因為睡姿也有可能出現流口水，但如果經常性地睡覺流口水就有可能是因為牙周病，或者是腦梗等問題，需要查明病因對症治療。

上述的5種情況都是常見的腦梗發作前的徵兆，腦梗發作往往是在清晨半夢半醒之間，因此如果白天發現這些問題就別等著晚上休息休息就好了，先進行診斷治療確定沒有問題之後再安心睡覺休息。」

Fanny點頭示意明白，並問：「譚博，我中了風就因應出事的情況針灸治療，他們未出事，又可以怎樣防止？」

我答：「可以針灸，用作保健和調理身體。

針刺：風池、內關和湧泉等穴，以補手法，佐以艾灸，留針20分鐘，七次一療程。 」

Fanny ：「明白了！」







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