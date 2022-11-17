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香港新冠疫情雖「持續穩定」，但其實近日本地新增個案仍維持每5,000宗以上。不少人以為即使受感染，病況也輕微，便以為是小事。打齊針而「中招」屬輕症雖是事實，但從政府每天公布的死亡數字可知，今時感染新冠的確仍可死人，只是死的不是自己家人，有些人「針唔拮到肉」就當無事而已。我們真的可以這樣賤視生命嗎？更何況確診者還有機會患上「長新冠」？

醫管局發現，新冠確診死亡個案約7成都與新冠有關，包括因新冠而出現肺炎或器官壞死等。其他個案雖未必完全與新冠有關，但亦有機會死亡，包括中風或末期癌症，而這些疾病經治療後亦未必可以痊癒。醫管局指出，部分個案或屬灰色地帶，但為數較少。換言之，港人感染新冠不但仍可致命，而且可能影響健康，只是有些人不肯面對事實，仍抱僥倖心態。

歐洲新一輪疫情或已爆發

世衞估計，過去兩年，新冠疫情大流行導致全球直接或間接死亡的人數近1,500萬，那是官方公布直接死於新冠人數接近3倍 ! 而令病人未能及時就醫而死的人數中，有近8成半(84%)個案來自東南亞及歐、美。全球累計確診個案超過5億宗。

其實，歐洲疫情反彈，已見端倪。世衞及歐洲疾控中心已警告，歐洲新冠感染人數再次飈升，新一輪疫情或已爆發。歐洲疾控中心亦已呼籲，歐洲各國在疫情再爆發前，要為民眾接種加強針。

若歐洲疫情真的反彈，影響經濟民生，歐洲諸國難免又再坐困愁城。

雖然歐洲已響起警號，但香港政府從今天（17日）起，則進一步放寬部分社交距離措施，其中在顧客需要佩戴口罩的場所，例如理髮店、遊樂場所、公眾娛樂場所等，將由「主動查核」改為「被動查核」疫苗通行證，而持「黃碼」人士也可進入有關「被動查核」場所。市民與訪港旅客似乎更「自由」了，但代價呢？這令人想起，最近郵輪「盛世公主」號在澳紐展開行程期間，發現有乘客感染新冠的情況。

「敢死隊」以身犯險害己害人

疫情未過，有些人因要「自由」、「逍遙遊」，便不惜以身犯險作郵輪遊，那些乘客真是「敢死隊」！「盛世公主」號載有乘客及工作人員共約4,600名，其中約有800人確診，大部分是乘客。這批在船上已被隔離的「敢死隊」症狀輕微，並獲船上醫療團隊照料，但當局仍將船上疫情風險列為「高度傳播中」級別。不過，其他在24小時內經檢測屬陰性的乘客，在郵輪停泊悉尼後，卻獲准離船！其後，郵輪再繼續前往墨爾本及塔斯曼尼亞 ! 至於這樣做有沒有引致社區爆疫的風險，請自行判斷。

疫情下，不少人仍熱衷於郵輪遊，實在與「敢死隊」無異。

有科學家去年中已成功採用CRISPR基因編輯技術，阻斷新冠病毒在受感染的人類細胞中傳播，進一步為新冠治療帶來曙光。研究人員表示，該技術可以識別導致新冠的病毒，一旦病毒被識別出來，CRISPR酶就會被激活，並將病毒截斷。

CRISPR技術在實驗室測試中對阻斷病毒傳播有效，並已進行動物試驗，這無疑是新冠治療的革新技術，但畢竟它仍處於「實驗室」階段，距「臨床測試」還有段日子，更遑論獲「批准使用」。

任何治療技術、藥物或疫苗，如仍在「實驗室」階段，遠水難救近火。

等新技術醫不如做好預防

雖然今時政府抗疫採穩打穩扎的策略可以理解，但近日無論是學校、院舍感染，乃至長者因確診而病逝的情況仍令人憂慮，而嬰幼兒疫苗接種率更不理想。市民還須配合政府防疫、抗疫的工作，盡量做好自己 : 重衞生、戴口罩、打齊針；避免肆無忌憚聚集，做「敢死隊」，從而減低感染機會，這樣做才是利己益人當幫忙，功德無量。

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