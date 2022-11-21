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文明社會談「綠色生活」，重點在環保，當中有一套既定的標準，有制度、有數據，把這一切包裝起來，就成了一種概念，經過幾十年的公民教育，人人琅琅上口，位位是達人，但放諸現實生活，理論始終是理論，沒多少城市人可以認真、徹底又持久地實踐下去。

回想一下我們的選擇……

小範圍如：每次訂購外賣食物，會自備餐具嗎？日常紙張會雙面盡用嗎？公司同事下班前，會把自己部門的冷氣機和電燈稍微關掉嗎？

大角度如：可以偶爾放棄自駕而選用公共交通工具嗎？購入全新落成的單位，可否避免進行大裝修，把本來完好的浴缸坐廁打個稀巴爛，給堆填區送來一車泥頭垃圾？

怪只怪現代社會太富裕，財源滾滾物資足，讓我們可以隨心所欲，行住坐臥，心裏想著的，轉眼到手，因為「花得起」，自然「花得喜」，就此，我們變得任情任性、不顧一切。

所謂「綠色生活」，說穿了，不過是窮人的生活態度，當一切都是如斯拮据貧乏的時候，我們根本沒條件浪費，人就變得踏實，擁有的，都會盡量珍惜。

且看我爸媽和奶奶那一輩，半生在窮日子中掙扎，活到今天八、九十歲，早已「脫貧」，但慳儉樸實之風沒半分褪色，細心觀察他們的生活起居，就是一堂活生生的「環保課」。

爸媽從來不用冷氣機，炎炎夏日就是一部電風扇再加一把手搖大葵扇；日間閱報練字織冷衫都坐於窗台，盡取自然日光。

奶奶慣常把洗米水留下，用以沖洗蔬菜表面的泥巴塵垢和碗碟殘留的油脂醬汁，這樣快速沖洗一轉，之後再以乾淨水清洗。

客觀環境和個人經歷，成就了他們獨有的價值觀，「節約」就是他們的生活日常，不需要給他們送來環保小錦囊，因為他們早已是環保先驅。

並不是一概他們堅持守護的，我都百分百同意，好像老媽和奶奶無限量積存的膠袋和布碎，我看著就頭痕，但值得欣賞的，我便會用心學習。

作為告別文章第三篇，我把部分關於「綠住行」的舊文整理如下，年代實在久遠，部分提及的機構組織可能早已消失於江湖，無法持續的，都各有因緣，但曾經出現的，都是有心人，如果我們覺得有意義，大可在能力範內，以自己的方式自行繼續，莫因小善而不為，明天才有希望。

1. 關於循環再用

- 不是垃圾站

- 源頭減廢

- 執嘢大笪地

- 一切不一樣

- 塑膠垃圾你我有責

- 勤動腦筋讓廢物重生

2. 關於珍惜食物

- 稻米復耕

- 二澳 ：從復耕到復村

- 二澳：永續發展的可能

- 喜居生活

- 食得唔好嘥

3. 關於環保DIY

- 給小強一條生路

- 賀年碌柚家居除淨好幫手

- 自製鹹柑桔

- 定生慧 手作仔樹葉書籤最是療癒

- 善用咖啡渣秋冬潤膚兼磨砂

4. 關於綠色生活

- 回歸木板床

- 赤腳行

- 悠悠天地任我行

- 瘋想大棠賞楓

（圖片由作者提供）

放下人類乃「萬物之靈」的執著，以摯誠謙卑的心態，如實的跟大自然溝通融和，我們自會有更大啟悟。







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