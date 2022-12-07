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疫情之下，即使市民生病亦未必願意外出求診；同時預約及等待求診的人數甚多，病人往往要輪候多時才可走進診症室，此時已是身心俱疲。基於上述原因，數碼醫療已成趨勢，相關服務如雨後春荀，而中國移動香港（CMHK）亦盡用本身優勢，開發一站式手機程式醫療平台「醫聊通Dr. HK」，簡化市民求醫程序。除了有線上預約、視像會診、藥物配送及線上付款等功能，「醫聊通Dr. HK」更有過百名家庭醫生、專科醫生及中醫提供，為市民帶來一站式醫療服務。

是次CMHK於《經濟通》2022健康同行夥伴大獎獲「數位健康及科技」類別的「傑出線上一站式醫療應用程式」獎項，其產品經理侯遠敏表示，獲獎是對「醫聊通Dr. HK」的表揚，也鼓勵CMHK繼續推動智慧城市的發展。其實CMHK一早已開發醫療平台，直至2022年5月，恰好是第五波疫情之際，籌備多時的「醫聊通Dr. HK」亦乘勢推出。「CMHK為履行企業社會責任，因此透過此平台整合各方醫療資源，滿足市民需求。」侯遠敏指出，疫情時市民對醫療需求相應增加，亦希望有更即時的服務，為健康帶來保障，「醫聊通Dr. HK」便可滿足大眾要求。

中國移動香港（CMHK）於《經濟通》2022健康同行夥伴大獎榮獲「數位健康及科技」類別的「傑出線上一站式醫療應用程式」殊榮

提供過百名中西醫預約服務





不少醫療相關機構也有推出手機程式，但只提供機構的服務；「醫聊通Dr. HK」作為第三方平台，則可與多間醫療集團合作，合共提供過百名醫生供市民選擇，當中包括普通科、腸胃及耳鼻喉等多個專科，以及中醫師等。「我們為迎合病人的求醫需求，故此事事以他們為中心，除了幫助他們尋找醫生，也留意預約服務的重要性。」侯遠敏表示，打電話是傳統預約診症的方式，但護士太繁忙的話，便無法接聽來電；「醫聊通Dr. HK」則可顯示每位醫生可供預約的日子及時間，市民即時於手機進行線上預約後，記錄已直接存入診所系統，市民及護士毋須再致電確認，對雙方而言也可省時省力。



「醫聊通Dr. HK」為用家提供便利線上線下問診服務

如果病人無法外出、行動不便，或居於偏遠地方，便需要遠端會診服務。「為讓病人盡快獲得服務，並減少使用上的不便，CMHK盡量減化整個步驟。首先病人毋須再安裝其他視像會議程式，直接使用『醫聊通Dr. HK』內置的視像功能即可，而且介面操作簡單，大多數人都能輕鬆使用。」侯遠敏亦指，病人於診症後可要求上門送藥，派遞員於四小時內到達，因此整個會診過程也可足不出戶。



通知病人準時用藥免遺漏

「醫聊通Dr. HK」也有附加功能，例如病人需要服用多種藥物的話，由於服藥時間不一，故很易有所遺漏。「醫聊通Dr. HK」設有提醒功能，病人根據由醫生處方的藥物資訊，於手機程式內設置服藥頻率、用量及時間等資料，適時手機程式便會彈出通知，提醒患者服藥。侯遠敏表示，除了現有的服務及功能，「醫聊通Dr. HK」也會持續優化，例如現時有醫生的應診時間為晚上九時，他們正計劃延長時間，讓晚間不適的病人也可求醫。「除了不斷增加醫生及中醫數量，也會回應病人、照顧者、護理人士及醫護人員的需要，以科技幫助他們，因此目前的研發方向是，以『醫聊通Dr. HK』連接穿戴式醫療設備。」將來此手機程式將有更深入的功能，為市民健康帶來更多保障。









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