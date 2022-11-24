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很多家庭都需要聘用一些照顧者去照顧長者或兒童，要找到一位理想人選，談何容易。

大家最常提及的特質是細心。能夠以心為心，推己及人，視受眾為家庭成員，能夠小心謹慎，察覺危險，這都是令人可以把長者或兒童放心交託在他們手上的。

但是，細心是有正反兩面的。有一種細心是先天下之憂而憂，未臨危牆已經盡力保護，未見困難已經飛奔出來去拯救。例如在兒童穿衣時第一時間幫助他們把鈕扣扣上，或在長者散步時拖拉著他們的手臂。如果他們真的不能自理，或者現實環境有跌倒的風險，這也可能是恰當的。但是，這正好是增加了他們的依賴性，減低了他們自理的能力。

所以，理想的照顧者是後援，是讓兒童和長者盡量自理，盡量獨立去應付生活的挑戰。但他們是永遠的後盾，在危急關頭時扶一把，在求助時會在身旁鼓勵他們嘗試，支持讚賞他們的學習。

《照顧者2》劇照



為甚麼那些照顧者會是飛撲出來協助，而不是鼓勵自理學習的呢？

說穿了就是責任二字。如果受眾有危險，那麼照顧者就有責任，不但會讓聘請者責罵，更可能惹上官非。所以照顧者便會一切以保險保守為重，以免後患。

因此，若你希望找到一個理想的照顧者，你便要與他們好好溝通，多觀察他們的表現，和他們討論一下你對細心和訓練自理的看法。如果能夠清楚說明那些情況你希望孩子或長者嘗試，何時你希望他們出手相助，那麼大家都會有更好的了解和共識。

而且在這種溝通過程中，兒童和長者也會更清晰明白照顧者不是來服侍他們的奴僕，而是協助他們學習自理的人。這不但可以減低惰性和依賴性，也增加了他們對照顧者的專業知識多一份尊重。







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