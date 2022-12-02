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眼晴是靈魂之窗，眼白突然滿布紅筋或出現小血塊，或會引起不安。有眼科醫生表示，眼白滲血一般是因結膜內的血管破裂，被困在鞏膜和結膜之間，即所謂「結膜下出血」，部分人可能會感到眼部不適，更可能是高血壓的表徵之一，如「結膜下出血」情況反覆出現，應及早檢查血壓，甚至考慮作進一步身體檢查。

眼科專科醫生陳頌恩

眼科專科醫生陳頌恩表示，眼白的鞏膜外面一層是結膜，如看到眼白出現血絲，一般是因為結膜內的微絲血管破裂，被困在鞏膜和結膜之間，即所謂「結膜下出血」，「有時出血會蔓延到眼皮附近」；如血絲量較多，可能會形成血塊，除外觀不佳外，亦可刺激眼部組織導致不適。他指，由於血絲是在眼白位置，不會遮擋到眼角膜，因此不會影響視力。

結膜下出血 一般自行痊癒

他形容「結膜下出血」猶如流鼻血般，成因眾多，例如天氣或眼睛乾燥、過度揉眼或服藥等均有機會引致。另外，人體壓力增加如便秘或舉重物時，亦可因靜脈壓力上升而引致微絲血管破裂，情況有如面部充血一樣。而血管柔軟性較低的長者，或軟組織較薄弱的女性，其微絲血管也較易破裂；天生凝血功能欠佳者，也可能較常人較易出現「結膜下出血」。

此外，陳頌恩續指，曾患中風或服用薄血藥的人士，或會更易出現「結膜下出血」，有關症狀亦可能是高血壓的表徵之一，如持續出現「結膜下出血」者，建議檢查血壓，以防自己患上隱性高血壓。他又提到，一般「結膜下出血」毋須特別處理，約一、兩星期後血液便會自行消退及痊癒。他提醒患者，平日應避免揉眼晴，或用有滋潤成分的眼藥水保持雙眼濕潤。







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