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目前全港有約1.24萬名腎衰竭病人接受替代治療，當中逾5千名採用俗稱「洗肚」的腹膜透析治療。有醫生指，用「家居自動腹膜透析機」（APD）洗肚雖較昂貴，但可讓腎友維持原有工作和學習，出現腹膜炎情況較少等。

有調查亦發現，分別有72%和62%腎病友認為，APD使用體驗理想，用後生活感受好。有機構推APD免費借用計劃，至今助患者進行約230萬次治療。

香港腎臟基金會副主席李俊生指，逾7成半洗肚病人採用連續性可攜帶腹膜透析，即簡稱「手洗」，每隔數小時便要換洗肚水3至4次，僅24%人在晚間用APD機洗，情況或與APD機價格高達8.4萬元，大部分病人難以負擔有關。惟李強調，APD機可用10年，讓腎友可維持原有工作和學習，出現腹膜炎情況亦較少，甚至可更好地處理體內水份等。

獲免費借APD機 維持工作健康

雷兆輝指，免費借用APD機，有助減輕病友經濟負擔。（香港腎臟基金會圖片）

香港腎臟基金會於1997年起推APD免費借用計劃，至今已添置1,272部APD機，先後供2,461名腎友每晚使用，共進行約230萬次治療，目前仍有987名患者使用。基金會主席雷兆輝指，上月以問卷訪問130名於2020/21年度接受APD治療滿1年的腎友，結果發現，72%人認為使用體驗比預期理想，62%更指用後的生活感受好。他盼未來5年令使用APD洗肚者的比例增至40%，提升腎友的生活質素。

53歲的腎友劉偉光前年發現腎功能只剩一成多，但想繼續做職業司機，且「手洗」每天要多次換水，十分困身，故非常抗拒。幸去年向香港腎臟基金會申請免費借用APD機接受治療後，劉偉光指現時他既可做「自由司機」，又可定時洗肚，維持工作和健康。







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