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疫情肆虐全球達三年之久，隨著世界各地陸續「開關」，本地防疫政策開始放寬，近日不少港人都趁機進行不同戶外活動、用餐或出外旅行。對於大部分人來說，外出到郊外遠足、到餐廳與朋友聚餐等都是平常不過的生活，但對於殘疾人士來說，面對著香港路窄人多的生活環境，即使在家附近的社區活動，卻是困難重重。

每年的12月3日都是聯合國定立的「國際復康日」，今年適逢30周年，不少團體機構推出不同活動，如免費乘搭公共交通工具，以至主題公園同樂日等，藉此促進推動大眾加強支援殘疾人士，建立共融無障礙的社會。要做到傷健共融的無障礙社會，筆者認為除了在硬件設施配套，我們更應改變固有思維模式。

殘疾人士社會參與度低 餐廳出口台階成出入障礙

香港復康會於2021年進行一項有關「殘疾人士社會參與和共融的研究」結果便發現，殘疾人士社會參與度偏低，較少參加社交活動，當中45.6% 經常獨自一人活動，僅20.1%受訪者經常跟親朋好友親身見面。調查中大多數受訪者很少或從不參與社區活動，包括病人自助組織活動、文化活動或體育活動等，當中有有31.4%的殘疾人士認為「外在環境的方便（無障礙）程度」這因素影響最大。

香港傷殘青年協會於2011年進行「香港無障礙食肆調查結果」亦顯示，在接受調查的78間餐廳當中，發現實際只有20間餐廳是電動輪椅使用者可以進出，佔總餐廳數目的25. 64%。在電動輪椅無法進內用膳的餐廳中，有51間（87.93%）餐廳是因為其進出口設有台階而受到限制。另外3間（5.17%）餐廳由於位處商廈進出口設有台階，同樣令電動輪椅使用者無法進內用膳；有3間（5.17%）餐廳因為街道欠缺無障礙設施，使輪椅使用者無法接近有關餐廳及餐廳所處的商廈。無疑，香港現時仍有輪椅人士使用設施也要繞路才能到達，與一般人士相比所花時間長很多，可見我們平日生活覺得沒有障礙的環境，對傷殘人士卻是四處受阻。

香港無障礙設施方發展明顯仍有不足之處，例如部份社區內升降機供應不足，甚至設計較狹窄。（相片由作者提供）

香港現時仍有輪椅人士使用設施也要繞路才能到達，與一般人士相比所花時間長很多。（相片由作者提供）

打破「殘疾」「健全」分界 從無障礙設施走到通用設計

香港在室外無障礙設施方面，發展明顯仍有不足之處。但正當我們還在推動無障礙設施的同時，不少國家已由無障礙概念發展到通用設計（Universal Design），通用設計簡單地說就是「讓每個人，都能方便、簡單、輕鬆、安全的使用」的設計理念，包括：輪椅使用者、長者、視障人士、孕婦、使用嬰兒車人士、長期病患者等，其核心理念是以解決「人」在生活中可能面對的不便，即設計已將各種使用者的元素及需求考慮在內，讓不同身形、年齡、行動不便、弱能或健全人士都能方便使用，而不只是考慮到較多數的使用者，或需要因為回應傷殘人士而進行改裝及特殊設計。

通用設計是指無須改良或特別設計就能為所有人使用，包括：輪椅使用者、長者、視障人士、孕婦、使用嬰兒車人士、長期病患者等。（圖片來源：網絡圖片）

消除既有標籤 做到「身心無障礙」

要創建「傷健共融」社會，維持不同人士想自主自立的意願，並滿足一般生活及社交的需求，「通用設計」未來必然成為趨勢，其強調不突顯使用者差異，亦不構成使用者心理負擔，超越各種阻礙及限制消除社會差異性及標籤，創造一個共存共融的社會。聯合國《殘疾人權利公約》 序言亦指出，「殘疾」並非一個人固有特徵，而是大眾的態度，要打破「殘疾」與「健全」兩者之間的分界，做到「身心無障礙」變得更為重要。期望未來我們的社會環境能夠融入所有使用族群，而不是把特殊的族群安排在另一個世界裡。

「通用設計」強調不突顯使用者差異，亦不構成使用者心理負擔，超越各種阻礙及限制消除社會差異性及標籤，創造一個共存共融的社會。（圖片來源：網絡圖片）







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