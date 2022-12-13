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商店街的廣場正中，擺放著一棵兩樓層高的聖誕樹。天黑了，我下班了，換它上班。在人來人往的廣場中，它正閃閃發亮。街道上的樹，真的樹兒們，沒有要讓聖誕樹一枝獨秀，樹幹上也掛滿了電燈炮，搭配路上穿梭不絕的人，好不熱鬧。「是喔，十二月了，聖誕節快要來了。」

好不容易撐過了這兩三年蕭條的寒冬，隨著防疫措施陸續解封，廣場上的人也變多了，商店賣力地推銷聖誕禮物，知名的巧克力快閃店外，圍著正在搶購聖誕禮物包的人群。網絡平台亦趁著這個好機會，不讓實體店獨領風騷，紛紛推出各種優惠和活動，濃濃聖誕節的氣氛。

沒有聚餐，沒有派對，也不用交換禮物。走過商場，滑過購物平台，不帶半點買禮物的壓力和衝動。儘管今年生活慢慢回歸正常，依舊不刻意安排任何活動，不購買任何禮物。一個人安安靜靜的待在家裏，每天工作已經佔去太多時間了，平日無法好好享受待家的感覺。等到難得的聖誕假期，休假的日子，倒想乖乖待在溫暖的家裏，簡簡單單的摺幾棵手工紙聖誕樹，弄份麵包布丁，安然地等待著平安夜的到來。

下一頁：即睇「麵包布丁」點做？







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